В первом в году городском субботнике приняли участие более двух тысяч жителей Ростова

В результате вывезли более 300 тонн мусора и убрали более 700 тысяч квадратных метров территорий. Более 300 фасадов домов и около 300 столбов были очистили от объявлений. Алексей Логвиненко подчеркнул, что это была колоссальная работа, выполненная общими усилиями, и призвал жителей города присоединиться к уборке в рамках «Месячника чистоты», который продлится до 15 апреля и завершится общеобластным субботником.