В первом в году городском субботнике приняли участие более двух тысяч жителей Ростова

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В ходе субботника жители города убирали свалки, ухаживали за дворами, детскими площадками и улицами, чистили фасады зданий и фонарные столбы от объявлений, убирали грязь на обочинах дорог и обрезали деревья. Было задействовано более 290 организаций, предприятий, управляющих компаний и ТСЖ, а также более 120 единиц специальной коммунальной техники.
В результате вывезли более 300 тонн мусора и убрали более 700 тысяч квадратных метров территорий. Более 300 фасадов домов и около 300 столбов были очистили от объявлений. Алексей Логвиненко подчеркнул, что это была колоссальная работа, выполненная общими усилиями, и призвал жителей города присоединиться к уборке в рамках «Месячника чистоты», который продлится до 15 апреля и завершится общеобластным субботником.
Ранее стало известно, что более 1 млн цветов высадят в Ростове-на-Дону до середины июня 2023 года.