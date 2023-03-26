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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В первом в году городском субботнике приняли участие более двух тысяч жителей Ростова

26 марта 2023, 06:26
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В первом в году городском субботнике приняли участие более двух тысяч жителей Ростова
Более 2 тысяч человек участвовали в общегородском субботнике в Ростове-на-Дону в рамках весеннего «Месячника чистоты», сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале 25 марта.

В ходе субботника жители города убирали свалки, ухаживали за дворами, детскими площадками и улицами, чистили фасады зданий и фонарные столбы от объявлений, убирали грязь на обочинах дорог и обрезали деревья. Было задействовано более 290 организаций, предприятий, управляющих компаний и ТСЖ, а также более 120 единиц специальной коммунальной техники.

В результате вывезли более 300 тонн мусора и убрали более 700 тысяч квадратных метров территорий. Более 300 фасадов домов и около 300 столбов были очистили от объявлений. Алексей Логвиненко подчеркнул, что это была колоссальная работа, выполненная общими усилиями, и призвал жителей города присоединиться к уборке в рамках «Месячника чистоты», который продлится до 15 апреля и завершится общеобластным субботником.

Ранее стало известно, что более 1 млн цветов высадят в Ростове-на-Дону до середины июня 2023 года.

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