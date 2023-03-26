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Published Сегодня, 06:59

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В Ростовской области 56-летний мужчина пострадал при взрыве снаряда

26 марта 2023, 06:59
Фото: 1MI
В Ростовской области 56-летний мужчина пострадал при взрыве снаряда

В Пролетарском районе 56-летний мужчина пострадал из-за взрыва снаряда времен ВОВ

Мужчина получил травмы в результате срабатывания взрывного механизма у снаряда времен Великой Отечественной войны в Пролетарском районе Ростовской области, пишет издание «Наша Неделя.Пролетарск».

В пятницу, 24 марта, на пункт местного отделения полиции поступило сообщение о взрыве снаряда на территории завода. 

Как удалось выяснить приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов, мужчина, работающий на предприятии, обнаружил и решил вскрыть снаряд. Последний скорее всего остался после Великой Отечественной войны. При этом мужчина не признался, где нашел опасный объект.

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В результате мужчина оказался ранен осколками в руки и в грудную клетку. Он был доставлен в Сальскую центральную больницу. Там его прооперировали. На данный момент он все еще находится в реанимации.

Кроме рабочего никто не пострадал. Следователи начали проверку по данному делу. 

Напомним, по итогам прошлого года в Ростовской области были обнаружены около 360 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны.

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#ЧП#Происшествие#Происшествия#Ростовская область#Пролетарский район
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