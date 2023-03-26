В Ростовской области 56-летний мужчина пострадал при взрыве снаряда

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В пятницу, 24 марта, на пункт местного отделения полиции поступило сообщение о взрыве снаряда на территории завода.
Как удалось выяснить приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов, мужчина, работающий на предприятии, обнаружил и решил вскрыть снаряд. Последний скорее всего остался после Великой Отечественной войны. При этом мужчина не признался, где нашел опасный объект.
В результате мужчина оказался ранен осколками в руки и в грудную клетку. Он был доставлен в Сальскую центральную больницу. Там его прооперировали. На данный момент он все еще находится в реанимации.
Кроме рабочего никто не пострадал. Следователи начали проверку по данному делу.
Напомним, по итогам прошлого года в Ростовской области были обнаружены около 360 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны.