В зоне СВО погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По информации Donday, родился Рауф Совзиев в Батайске. Известно, что погибшему было 39 лет. Он служил армии, работал на стекольном предприятии и увлекался футболом.
Совзиев женился. У него родилась дочь. Затем они переехали в Краснодарский край. Именно там, в хуторе Копанском, родные простятся с ним 26 марта. Погиб боец при выполнении задания.
Официальных сообщений о гибели бойца не поступало. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что в СВО погиб Александр Беланов. Мужчина получил смертельное ранение под Артемовском.