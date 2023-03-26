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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В зоне СВО погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев

26 марта 2023, 10:06
Фото: 1MI
Память
Ранения несовместимые с жизнью получил мужчина, родившийся в Ростовской области, который принял участие в спецоперации на Украине, сообщают СМИ.

По информации Donday, родился Рауф Совзиев в Батайске. Известно, что погибшему было 39 лет. Он служил армии, работал на стекольном предприятии и увлекался футболом.

Совзиев женился. У него родилась дочь. Затем они переехали в Краснодарский край. Именно там, в хуторе Копанском, родные простятся с ним 26 марта. Погиб боец при выполнении задания.

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Официальных сообщений о гибели бойца не поступало. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что в СВО погиб Александр Беланов. Мужчина получил смертельное ранение под Артемовском.

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