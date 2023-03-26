ВСУ обстреляли города ДНР у границы Ростовской области: четыре человека пострадали

В СЦКК сообщили, что 25 марта обстрелу украинских военизированных формирований подверглись города Донецк, Ясиноватая, поселки Ближнее и Александровка в ДНР. Всего зафиксировали 14 обстрелов, было выпущено по населенным пунктам республики 63 снаряда. В результате действий ВСУ есть пострадавшие среди мирных жителей и разрушения домов.