rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

ВСУ обстреляли города ДНР у границы Ростовской области: четыре человека пострадали

26 марта 2023, 11:56
Фото: 1MI

Четыре человека пострадали из-за обстрела ВСУ городов ДНР у Ростовской области

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что Вооруженные силы Киева нанесли новый удар по мирным городам ДНР, которые находится примерно в 100 км от административной границы с Ростовской областью.

В СЦКК сообщили, что 25 марта обстрелу украинских военизированных формирований подверглись города Донецк, Ясиноватая, поселки Ближнее и Александровка в ДНР. Всего зафиксировали 14 обстрелов, было выпущено по населенным пунктам республики 63 снаряда. В результате действий ВСУ есть пострадавшие среди мирных жителей и разрушения домов. 

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой, а также в Ближнем», — сказано в сообщении.

Ранее Rostovgazeta писала, что у границы Ростовской области может появиться особая экономическая зона.

Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пугаются от громких хлопков и отменяют концерты
Сегодня, 14:27
До 72 лет выросла средняя продолжительность жизни в Ростовской области
Сегодня, 13:01
До 14 метров в секунду разгонится ветер в Ростовской области
Сегодня, 12:58
Росприроднадзор обвинил Ростовводоканал в загрязнении Дона на 117 млн рублей
Сегодня, 12:01
В зоне СВО погиб 39-летний доброволец из Батайска Рауф Совзиев
Сегодня, 10:06
В Ростовской области товарный поезд столкнулся с иномаркой 26 марта
Сегодня, 09:20