ВСУ обстреляли города ДНР у границы Ростовской области: четыре человека пострадали

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В СЦКК сообщили, что 25 марта обстрелу украинских военизированных формирований подверглись города Донецк, Ясиноватая, поселки Ближнее и Александровка в ДНР. Всего зафиксировали 14 обстрелов, было выпущено по населенным пунктам республики 63 снаряда. В результате действий ВСУ есть пострадавшие среди мирных жителей и разрушения домов.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой, а также в Ближнем», — сказано в сообщении.
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