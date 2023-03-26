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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

За 25 марта в Ростовской области коронавирусом заболели еще 442 жителя

26 марта 2023, 07:20
Фото: 1MI
Заболеваемость коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки было выявлено 442 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Общее количество зараженных за весь период наблюдения превысило 451 тысячу человек. Стоит отметить, что накануне в регионе было зарегистрировано только 355 зараженных коронавирусной инфекцией.

В результате заболевания коронавирусом за сутки на Дону никто не умер. При этом всего в регионе от него скончался 11 081 человек.

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Также сообщается, что в больницы Ростовской области за прошедшие 24 часа доставлен 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Ранее представитель ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса может завершится до конца текущего года.

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