За 25 марта в Ростовской области коронавирусом заболели еще 442 жителя

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Общее количество зараженных за весь период наблюдения превысило 451 тысячу человек. Стоит отметить, что накануне в регионе было зарегистрировано только 355 зараженных коронавирусной инфекцией.
В результате заболевания коронавирусом за сутки на Дону никто не умер. При этом всего в регионе от него скончался 11 081 человек.
Также сообщается, что в больницы Ростовской области за прошедшие 24 часа доставлен 31 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Ранее представитель ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса может завершится до конца текущего года.