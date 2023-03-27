Актер Михаил Чигарев скончался на 79-м году жизни

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Причина смерти не раскрывается, но было известно, что артист длительное время боролся с заболеванием. Об этом пишет издание nation-news.ru.
Михаил Чигарев стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Они сражались за Родину», «Рожденная революцией», «Версия полковника Зорина» и других.
Прощальная церемония состоится 28 марта в Переславле-Залесском.