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Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Актер Михаил Чигарев скончался на 79-м году жизни

27 марта 2023, 17:49
На сайте Союза кинематографистов России сообщили о кончине известного советского и российского актера Михаила Чигарева. Ему было 78 лет.

Причина смерти не раскрывается, но было известно, что артист длительное время боролся с заболеванием. Об этом пишет издание nation-news.ru.

Михаил Чигарев стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Они сражались за Родину», «Рожденная революцией», «Версия полковника Зорина» и других.

Прощальная церемония состоится 28 марта в Переславле-Залесском.

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