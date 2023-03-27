На днях в Ростове отменили сразу несколько концертов, запланированных на весну и лето этого года. В частности, в городе не состоятся выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак, рок-групп ДДТ, «Мумий Тролль» и «Машина времени». Эти певцы и музыканты выступили против спецоперации на Украине и осуждали действия Вооруженных сил России.