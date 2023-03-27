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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 19:07

Алексей Логвиненко: в Ростове отменены концерты артистов, выступающих против СВО

27 марта 2023, 17:54
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко
В Ростове отменили выступления артистов, которые критиковали спецоперацию, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

На днях в Ростове отменили сразу несколько концертов, запланированных на весну и лето этого года. В частности, в городе не состоятся выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак, рок-групп ДДТ, «Мумий Тролль» и «Машина времени». Эти певцы и музыканты выступили против спецоперации на Украине и осуждали действия Вооруженных сил России.

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Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что горожане не приемлют выступления артистов, критикующих СВО. «Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. За это время были отменены концерты ДДТ, „Мумий Тролля“, „Машины времени“, Валерия Меладзе, Александра Реввы и Ани Лорак», — добавил Логвиненко.

Организаторы концертов заверили зрителей, что им вернут деньги за купленные билеты или обменяют их на билеты на другие выступления.

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