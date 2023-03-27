Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
На днях в Ростове отменили сразу несколько концертов, запланированных на весну и лето этого года. В частности, в городе не состоятся выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак, рок-групп ДДТ, «Мумий Тролль» и «Машина времени». Эти певцы и музыканты выступили против спецоперации на Украине и осуждали действия Вооруженных сил России.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что горожане не приемлют выступления артистов, критикующих СВО. «Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. За это время были отменены концерты ДДТ, „Мумий Тролля“, „Машины времени“, Валерия Меладзе, Александра Реввы и Ани Лорак», — добавил Логвиненко.
Организаторы концертов заверили зрителей, что им вернут деньги за купленные билеты или обменяют их на билеты на другие выступления.