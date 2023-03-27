Дончанка пожаловалась на пробки на платных трассах из Ростова в Краснодар

Telegram-канал «Ростов Вкурсе» опубликовал обращение подписчицы, которая на днях совершила поездку из Ростова-на-Дону в Краснодар. Женщина утверждает, что в 2023 году плата за проезд по трассам между этими двумя городами увеличилась до 1,4 тысячи рублей, однако состояние дорог при этом оставляет желать лучшего.