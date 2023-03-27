Дончанка пожаловалась на пробки на платных трассах из Ростова в Краснодар

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Telegram-канал «Ростов Вкурсе» опубликовал обращение подписчицы, которая на днях совершила поездку из Ростова-на-Дону в Краснодар. Женщина утверждает, что в 2023 году плата за проезд по трассам между этими двумя городами увеличилась до 1,4 тысячи рублей, однако состояние дорог при этом оставляет желать лучшего.
«За что „Автодор“ сдирает с водителей бешеные деньги за платные дороги? Проехать от Ростова до Краснодара уже стоит 1400 рублей. В Кущевке сняли покрытие. Тракторы стоят. Никто не работает. Простояли в пробке час!», — возмутилась местная жительница, спросив, кто вернет ей средства за простой.
Она также призвала компанию объясниться, почему водители должны платить за проезд по дорогам, где им еще приходится стоять в пробках за свои же деньги.
Напомним, накануне огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» на подъездах к Каменску-Шахтинскому.