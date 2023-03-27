rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Эксперт рассказал, как парикмахерские Ростова восстановились после начала СВО

27 марта 2023, 10:00
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как парикмахерские Ростова восстановились после начала СВО
Отток клиентов, наметившийся в феврале 2022 года, серьезно подкосил доход парикмахерских Ростова. Однако сейчас ситуация нормализовалась, сообщил RostovGazeta владелец парикмахерского бизнеса в Ростове Эрнест Кокаев.

Собеседник рассказывает, что сегодня за услугами парикмахеров обращаются много военных.

«История страхов несколько ослабла. В первое время, в феврале 2022 года, разъехалось много молодежи. Теперь ростовчане возвращаются домой, из Армении, Грузии. Много „бородатых“ приезжает в Ростов из Луганска и Донецка. Все хотят подстричься, привести себя в порядок», — отмечает Эрнест Кокаев.

В Ростовской области в три раза вырос спрос на апостили для релокантов
Узнать подробнее

Владелец бизнеса добавляет, что в феврале 2022 года отток клиентов был очень большим.

«У нас даже уехали некоторые парикмахеры. А потом, месяца через три, вернулись», — уточняет собеседник.

Однако, по его словам, доход парикмахерских Ростова по-прежнему нельзя назвать высоким. Причина этому — огромная конкуренция.

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовские мужчины экономят на стрижках.

Парикмахер рассказал, что ростовчане массово делают короткие стрижки из-за экономии
Узнать подробнее
Читайте также:
Главный санврач Ростовской области предложил не пускать в парикмахерские без QR-кодаЖитель Таганрога в Курске ушел из парикмахерской в чужой одеждеОчереди образовались у парикмахерских в день открытия в Ростове
#Дарья Демидова#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области еще один участок М-4 «Дон» станет платным
Сегодня, 08:13
В Ростове на месяц с 15 апреля запретят парковку по ночам на улице Пушкинской
Сегодня, 07:12
Дончанка пожаловалась на пробки на платных трассах из Ростова в Краснодар
Сегодня, 06:44
За 1 млрд рублей отремонтируют в Ростовской области 17 км дороги к трассе М-4 «Дон»
Сегодня, 06:33
Резкое похолодание прогнозируют синоптики Ростовской области в последнюю неделю марта
Сегодня, 04:44
Отставка грозит главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину
Вчера, 17:07