«История страхов несколько ослабла. В первое время, в феврале 2022 года, разъехалось много молодежи. Теперь ростовчане возвращаются домой, из Армении, Грузии. Много „бородатых“ приезжает в Ростов из Луганска и Донецка. Все хотят подстричься, привести себя в порядок», — отмечает Эрнест Кокаев.