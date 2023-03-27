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Собеседник рассказывает, что сегодня за услугами парикмахеров обращаются много военных.
«История страхов несколько ослабла. В первое время, в феврале 2022 года, разъехалось много молодежи. Теперь ростовчане возвращаются домой, из Армении, Грузии. Много „бородатых“ приезжает в Ростов из Луганска и Донецка. Все хотят подстричься, привести себя в порядок», — отмечает Эрнест Кокаев.
Владелец бизнеса добавляет, что в феврале 2022 года отток клиентов был очень большим.
«У нас даже уехали некоторые парикмахеры. А потом, месяца через три, вернулись», — уточняет собеседник.
Однако, по его словам, доход парикмахерских Ростова по-прежнему нельзя назвать высоким. Причина этому — огромная конкуренция.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовские мужчины экономят на стрижках.