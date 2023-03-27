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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Футбольное поле на «Ростов-Арене» засеют за 1,3 млн рублей

27 марта 2023, 13:20
Фото: 1MI
Больше миллиона потратят на засев футбольного поля «Ростов Арены»
На засев футбольного поля «Ростов Арены» потратят почти 1,3 миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Администрация «Ростов-Арены» объявила аукцион на закупку семян газонной травы для футбольного стадиона. На это выделено 1,3 миллиона рублей.

Сообщается, что семена должны быть свежими, доставить на стадион их должны не позднее, чем через неделю после заключения договора. Однако оплату за семена поставщик получит лишь после того, как их примет руководство «Ростов-Арены». Аванс, согласно проекту договора, не предусмотрен. Гарантия на семена должна составлять не меньше года.

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Победитель аукциона станет известен в начале апреля.

Ранее эксперт оценил качество газона на футбольном поле стадиона «Ростов-Арена».

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