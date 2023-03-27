Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Администрация «Ростов-Арены» объявила аукцион на закупку семян газонной травы для футбольного стадиона. На это выделено 1,3 миллиона рублей.
Сообщается, что семена должны быть свежими, доставить на стадион их должны не позднее, чем через неделю после заключения договора. Однако оплату за семена поставщик получит лишь после того, как их примет руководство «Ростов-Арены». Аванс, согласно проекту договора, не предусмотрен. Гарантия на семена должна составлять не меньше года.
Победитель аукциона станет известен в начале апреля.
Ранее эксперт оценил качество газона на футбольном поле стадиона «Ростов-Арена».