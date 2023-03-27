Сообщается, что семена должны быть свежими, доставить на стадион их должны не позднее, чем через неделю после заключения договора. Однако оплату за семена поставщик получит лишь после того, как их примет руководство «Ростов-Арены». Аванс, согласно проекту договора, не предусмотрен. Гарантия на семена должна составлять не меньше года.