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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Грачева планирует выступать под флагом Франции

27 марта 2023, 18:43
Российская теннисистка Варвара Грачева собирается сменить гражданство.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ.

Именно за Францию намерена выступать 22-летняя спортсменка, она подала все документы и сдала экзамены на знание языка.

Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA, но если оценивать матчи текущего года, по которым считается чемпионская гонка, то она показывает 19-й результат. Среди других российских теннисисток лучше выступает только Вероника Кудерметова, она 17-я.

#Спорт
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