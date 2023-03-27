Грачева планирует выступать под флагом Франции

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на французские СМИ.
Именно за Францию намерена выступать 22-летняя спортсменка, она подала все документы и сдала экзамены на знание языка.
Грачева занимает 54-е место в рейтинге WTA, но если оценивать матчи текущего года, по которым считается чемпионская гонка, то она показывает 19-й результат. Среди других российских теннисисток лучше выступает только Вероника Кудерметова, она 17-я.