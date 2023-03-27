Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В понедельник, 27 марта, губернатор Голубев внес в Заксобрание Ростовской области проект нового закона о создании донских вытрезвителей.
Учреждения будут оказывать помощь людям, страдающим от алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а учредителем выступит Минздрав Ростовской области. В третьей статье законопроекта указано, что финансирование вытрезвителей будут производить за счет областного бюджета.
В случае, если закон примут, он вступит в силу с 1 июня 2024 года.
Напомним, ранее эту инициативу принимали на рассмотрение в 2021 и 2019 годах, однако тогда проект не продвинулся дальше первого чтения.