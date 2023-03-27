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Губернатор Ростовской области Голубев внес в ЗСРО законопроект о вытрезвителях

27 марта 2023, 08:56
Фото: Lite/cc by sa/wikimedia.org
Губернатор Ростовской области Голубев внес в ЗСРО законопроект о вытрезвителях
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес законопроект о работе вытрезвителей, документ появился на портале донского правительства.

В понедельник, 27 марта, губернатор Голубев внес в Заксобрание Ростовской области проект нового закона о создании донских вытрезвителей.

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Учреждения будут оказывать помощь людям, страдающим от алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а учредителем выступит Минздрав Ростовской области. В третьей статье законопроекта указано, что финансирование вытрезвителей будут производить за счет областного бюджета.

В случае, если закон примут, он вступит в силу с 1 июня 2024 года.

Напомним, ранее эту инициативу принимали на рассмотрение в 2021 и 2019 годах, однако тогда проект не продвинулся дальше первого чтения.

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