Учреждения будут оказывать помощь людям, страдающим от алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а учредителем выступит Минздрав Ростовской области. В третьей статье законопроекта указано, что финансирование вытрезвителей будут производить за счет областного бюджета.