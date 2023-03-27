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Концерт украинской певицы Ани Лорак все-таки отменили в Ростове

27 марта 2023, 11:37
Фото: Daniel Aragay/cc by/wikimedia.org
Концерт украинской певицы Ани Лорак все-таки отменили в Ростове
После скандала в Ростове решили отменить концерт украинки Ани Лорак, пишут Telegram-каналы.

Telegram-канал Shot сообщил об отмене в Ростове концерта певицы Ани Лорак. Сообщается, что общественники направили в Генпрокуратуру обращением с просьбой признать певицу иностранным агентом. До этого выступления Лорак отменили в Воронеже и Краснодаре.

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На официальном сайте самой певицы об отмене концерта в Ростове не сообщалось. Однако онлайн-площадки по продаже билетов в городе убрали мероприятие из своей афиши.

Напомним, скандал вокруг выступления Лорак разгорелся из-за того, что ранее певица якобы собирала деньги на нужды ВСУ, а до этого говорили о прекращении концертной деятельности в России. Против концерта украинки выступали как сами горожане, так и депутаты. Лорак же заявляет, что средства для помощи украинской армии не собирала, а занимается лишь помощью в рамках гуманитарной миссии.

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