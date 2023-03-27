Напомним, скандал вокруг выступления Лорак разгорелся из-за того, что ранее певица якобы собирала деньги на нужды ВСУ, а до этого говорили о прекращении концертной деятельности в России. Против концерта украинки выступали как сами горожане, так и депутаты. Лорак же заявляет, что средства для помощи украинской армии не собирала, а занимается лишь помощью в рамках гуманитарной миссии.