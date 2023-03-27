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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Краевед рассказал, зачем общественники устанавливают памятные доски в Ростове

27 марта 2023, 13:23
Фото: Школа № 47 / Яндекс.Карты
Краевед рассказал, зачем общественники устанавливают памятные доски в Ростове
Установка информационных стендов и памятных досок популяризирует историю и культуру донского края. При поддержке краеведа и корреспондента RostovGazeta Георгия Багдыкова новый информационный стенд появился в центре Ростова у здания школы № 47.

По словам собеседника, информационные стенды, знакомящие ростовчан с историей донского края, очень важны.

«Они являются наглядным пособием для жителей нашего города. В том числе, и для подрастающего поколения», — отмечает Георгий Багдыков.

Сегодня активисты установили информационный стенд у здания школы № 47 в центре Ростова.

«У здания школы интересная история, ведь ее построили и ввели в строй в 1940 году», — говорит собеседник.

Краевед напоминает, что информационный стенд был также установлен возле гимназии №14, которую построили в Нахичевани по завещанию купца-мецената Никиты Гогоева. Благодаря общественникам, информационные стенды появились в парке им. Николая Островского, Вити Черевичкина. Установлен и памятный знак — указатель, обозначающий на современной Театральной площади границу  Ростово-Нахичеванской межи.

В память о легендарном городском главе Минасе Балабанове на Армянском кладбище появился кенотаф.

«Городского главу  захоронили на этом кладбище, но могила была утеряна. Теперь в память о нем установлен памятный камень», — резюмирует наш корреспондент.

Ранее RostovGazeta выясняла, как хоронили на кладбищах в Ростове и Нахичевани-на-Дону.

Плакальщики за деньги: как в Ростове и Нахичевани-на-Дону хоронили на кладбищах
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