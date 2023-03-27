Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По словам собеседника, информационные стенды, знакомящие ростовчан с историей донского края, очень важны.
«Они являются наглядным пособием для жителей нашего города. В том числе, и для подрастающего поколения», — отмечает Георгий Багдыков.
Сегодня активисты установили информационный стенд у здания школы № 47 в центре Ростова.
«У здания школы интересная история, ведь ее построили и ввели в строй в 1940 году», — говорит собеседник.
Краевед напоминает, что информационный стенд был также установлен возле гимназии №14, которую построили в Нахичевани по завещанию купца-мецената Никиты Гогоева. Благодаря общественникам, информационные стенды появились в парке им. Николая Островского, Вити Черевичкина. Установлен и памятный знак — указатель, обозначающий на современной Театральной площади границу Ростово-Нахичеванской межи.
В память о легендарном городском главе Минасе Балабанове на Армянском кладбище появился кенотаф.
«Городского главу захоронили на этом кладбище, но могила была утеряна. Теперь в память о нем установлен памятный камень», — резюмирует наш корреспондент.
Ранее RostovGazeta выясняла, как хоронили на кладбищах в Ростове и Нахичевани-на-Дону.