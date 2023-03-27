Краевед напоминает, что информационный стенд был также установлен возле гимназии №14, которую построили в Нахичевани по завещанию купца-мецената Никиты Гогоева. Благодаря общественникам, информационные стенды появились в парке им. Николая Островского, Вити Черевичкина. Установлен и памятный знак — указатель, обозначающий на современной Театральной площади границу Ростово-Нахичеванской межи.