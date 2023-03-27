В Ростове до 2030 года продлили мораторий на плановые проверки детских садов, школ и бизнеса. Контролирующие органы будут проводить проверки только на объектах контроля, относящихся к категориям чрезвычайно высокого риска причинения вреда, и на опасных производственных объектах. Также мораторий не коснется гидротехнических сооружений второго класса опасности.