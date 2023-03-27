Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В Ростове до 2030 года продлили мораторий на плановые проверки детских садов, школ и бизнеса. Контролирующие органы будут проводить проверки только на объектах контроля, относящихся к категориям чрезвычайно высокого риска причинения вреда, и на опасных производственных объектах. Также мораторий не коснется гидротехнических сооружений второго класса опасности.
В школах, детсадах и частных предприятиях вместо плановых проверок будут проводить однодневные профилактические визиты. Однако по желанию проверяемых и от них можно отказаться. Исключение составят проверки, организованные по поручению президента, премьер-министра и его заместителей.
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