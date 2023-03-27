На защиту Карпина стали чиновники из РФС и футболисты. Они заявили, что министр рассуждает так, как будто не знает закулисья российского футбола и сложностей, с которыми столкнулась сейчас национальная сборная и ее тренер. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко добавил, что Матыцин, в отличие от Карпина, ничего не достиг на своем посту и никак не помогает российскому спорту пережить последствия санкций. «В этой ситуации Карпин и так делает максимум», — заключил он.