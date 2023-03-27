Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина за якобы равнодушное отношение к национальной сборной. Там Карпин также работает главным тренером. Конфликт разгорелся после того, как тренер на пресс-конференции перед матчем с Ираком заявил, что не держится за свое место и не видит проблемы в своем возможном увольнении из национальной сборной.
У Матицына такая позиция вызвала негодование. «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — приводит его слова «РИА Новости».
На защиту Карпина стали чиновники из РФС и футболисты. Они заявили, что министр рассуждает так, как будто не знает закулисья российского футбола и сложностей, с которыми столкнулась сейчас национальная сборная и ее тренер. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко добавил, что Матыцин, в отличие от Карпина, ничего не достиг на своем посту и никак не помогает российскому спорту пережить последствия санкций. «В этой ситуации Карпин и так делает максимум», — заключил он.
Ранее Валерий Карпин заявлял, что после заявлений некоторых чиновников и депутатов хотел «послать всех» и завершить карьеру.