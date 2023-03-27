В Ростовской области на камеры видеонаблюдения и светофоры потратят 530 млн рублей

Работы будут разделены на три этапа, во время которых поставщик должен будет предоставить системы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на дорогах, а также подсистем светофорного управления и другое оборудование в срок до 20 ноября 2023, 2024 и 2025 года. Состав заявок на эти периоды отличается, однако общий объем работ должен быть выполнен к 31 декабря 2025 года.