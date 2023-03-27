В Ростовской области на камеры видеонаблюдения и светофоры потратят 530 млн рублей

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В пятницу, 24 марта, Минтранс Ростовской области опубликовал электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется созданием интеллектуальных транспортных систем в городах с численностью населения более 300 тысяч человек. Максимальная стоимость контракта на сегодняшний день составляет 531,15 миллиона рублей.
За эти средства подрядчик должен будет произвести поставку и установку платформы ИТС, подсистем светофорного управления и мониторинга транспортного потока.
Работы будут разделены на три этапа, во время которых поставщик должен будет предоставить системы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на дорогах, а также подсистем светофорного управления и другое оборудование в срок до 20 ноября 2023, 2024 и 2025 года. Состав заявок на эти периоды отличается, однако общий объем работ должен быть выполнен к 31 декабря 2025 года.
Заявку на участие в конкурсе можно подать 10 апреля, победителя выберут через два дня.
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