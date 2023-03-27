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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

На камеры видеонаблюдения и светофоры в Ростовской области потратят 530 млн рублей

27 марта 2023, 11:57
Фото: donland.ru
В Ростовской области на камеры видеонаблюдения и светофоры потратят 530 млн рублей
Минтранс Ростовской области потратит на создание интеллектуальных транспортных систем более 530 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В пятницу, 24 марта, Минтранс Ростовской области опубликовал электронный аукцион для поиска подрядчика, который займется созданием интеллектуальных транспортных систем в городах с численностью населения более 300 тысяч человек. Максимальная стоимость контракта на сегодняшний день составляет 531,15 миллиона рублей.

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За эти средства подрядчик должен будет произвести поставку и установку платформы ИТС, подсистем светофорного управления и мониторинга транспортного потока.

Работы будут разделены на три этапа, во время которых поставщик должен будет предоставить системы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС на дорогах, а также подсистем светофорного управления и другое оборудование в срок до 20 ноября 2023, 2024 и 2025 года. Состав заявок на эти периоды отличается, однако общий объем работ должен быть выполнен к 31 декабря 2025 года.

Фото: donland.ru

Заявку на участие в конкурсе можно подать 10 апреля, победителя выберут через два дня.

Ранее в Ростовской области сообщили о планах сделать платным еще один участок М-4 «Дон».

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