Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
По версии ведомства, семья Бабаевых при содействии бывшего главы района Виталия Борзенко завладела землями под рынками в Аксайском районе на въезде в Ростов. По словам сотрудника ведомства, изначально предприниматели незаконно получили семь крупных участков земли, а через 20 лет их число достигло почти 40, причем основная часть являлась землями сельхозназначения.
Кроме того, представитель ФСБ также заявил о присутствии на рынках проституции, игорного бизнеса, сбыта наркотиков, салонов интимных услуг и подпольных казино. В течение 10 лет было возбуждено более 600 уголовных дел, связанных с рынками семьи Бабаевых.
Один из таких примеров — расследование против Людмилы Варвариной, которая якобы содержала притон для занятия проституцией. Оперативник также назвал процесс получения земли незаконным и отметил, что наделы должны были вернуться в собственность района по закону, но этого не произошло. Карим Бабаев пока не признает свое участие в ОПГ.
Напомним, что рынки в Аксайском районе закрылись в апреле 2021 года после того, как на объекты торговли нагрянули силовики, тысячи предпринимателей остались без работы. В работе рынков выявили ряд нарушений, в рамках уголовного дела были задержаны члены преступного сообщества бизнесмена Карима Бабаева, а также глава администрации района Виталий Борзенко.
Ранее, силовики оцепили рынок «Агромолл» в Ростовской области из-за забастовки 6 марта.