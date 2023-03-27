Один из таких примеров — расследование против Людмилы Варвариной, которая якобы содержала притон для занятия проституцией. Оперативник также назвал процесс получения земли незаконным и отметил, что наделы должны были вернуться в собственность района по закону, но этого не произошло. Карим Бабаев пока не признает свое участие в ОПГ.