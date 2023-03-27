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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

«Наркотики и проституция»: в ФСБ раскрыли детали дела об аксайских рынках

27 марта 2023, 17:52
Фото: 1MI
ФСБ раскрыла детали дела о незаконном завладении землей под аксайскими рынками

ФСБ раскрыла детали дела о незаконном завладении землей под аксайскими рынками

В рамках фильма на телеканале «Россия 1» об аксайских рынках в Ростовской области сотрудник ФСБ рассказали версию, которой придерживается ведомство в уголовном деле против банды Карима Бабаева и Виталия Борзенко.

По версии ведомства, семья Бабаевых при содействии бывшего главы района Виталия Борзенко завладела землями под рынками в Аксайском районе на въезде в Ростов. По словам сотрудника ведомства, изначально предприниматели незаконно получили семь крупных участков земли, а через 20 лет их число достигло почти 40, причем основная часть являлась землями сельхозназначения.

Кроме того, представитель ФСБ также заявил о присутствии на рынках проституции, игорного бизнеса, сбыта наркотиков, салонов интимных услуг и подпольных казино. В течение 10 лет было возбуждено более 600 уголовных дел, связанных с рынками семьи Бабаевых.

Один из таких примеров — расследование против Людмилы Варвариной, которая якобы содержала притон для занятия проституцией. Оперативник также назвал процесс получения земли незаконным и отметил, что наделы должны были вернуться в собственность района по закону, но этого не произошло. Карим Бабаев пока не признает свое участие в ОПГ.

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Напомним, что рынки в Аксайском районе закрылись в апреле 2021 года после того, как на объекты торговли нагрянули силовики, тысячи предпринимателей остались без работы. В работе рынков выявили ряд нарушений, в рамках уголовного дела были задержаны члены преступного сообщества бизнесмена Карима Бабаева, а также глава администрации района Виталий Борзенко.

Ранее, силовики оцепили рынок «Агромолл» в Ростовской области из-за забастовки 6 марта.

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