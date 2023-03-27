Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»

Активнее всего в прошлом году «Маркетом Tele2» пользовались в Москве, Челябинске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде: в этих регионах самая высокая доля клиентов, посещавших виртуальную торговую площадку. В продажах больше упорства проявили клиенты Tele2 из Ярославля, Иванова и Самары: они чаще других поднимали свои лоты в топ, чтобы повысить шансы на успешную сделку.