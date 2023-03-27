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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»

27 марта 2023, 11:14
Фото: Tele2
Tele2 выявила особенности поведения пользователей сервиса «Маркет», который позволяет клиентам продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS. В 2022 году число пользователей площадки выросло на 12%, в Ростовской области — на 13%. Всего за год абоненты купили на «Маркете» более 300 млн минут.

За 2022 год общее число пользователей «Маркета Tele2» в России выросло на 12%. Клиентов, выставляющих лоты на продажу, стало больше на 10%, а число покупателей увеличилось на 16%. В Ростовской области рост общего числа пользователей составил 13%, количество покупателей выросло также на 13%.

Количество купленных лотов в 2022 году в целом по России увеличилось на 21%, а в Ростовской области — на 16%. Вырученные средства поступили на счета абонентов, ими можно оплачивать услуги связи. Всего за прошлый год клиенты оператора купили на «Маркете» более 300 млн минут.

Активнее всего в прошлом году «Маркетом Tele2» пользовались в Москве, Челябинске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде: в этих регионах самая высокая доля клиентов, посещавших виртуальную торговую площадку. В продажах больше упорства проявили клиенты Tele2 из Ярославля, Иванова и Самары: они чаще других поднимали свои лоты в топ, чтобы повысить шансы на успешную сделку.

Фото: Tele2

Главный «товар» площадки — мобильный интернет: лоты с гигабайтами стали самыми популярными у клиентов. За год средний размер выкупленного лота увеличился с 4,7 до 5,4 Гб. Экономнее всех оказались абоненты Tele2 в Хакасии, которые в среднем в течение года покупали больше гигабайтов. Больше других на продаже гигабайтов в абсолютном значении заработали абоненты Москвы.

Исследование охватило пользователей «Маркета Tele2». Период исследования — 2022 год. «Маркет Tele2» — это онлайн-площадка, где абоненты оператора покупают и продают гигабайты, минуты и SMS из своих пакетов. Сервис доступен в приложении «Мой Tele2» и в личном кабинете на сайте оператора.

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#Елена Янкевич
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