Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
У губернатора Ростовской области Василия Голубева есть сразу несколько заместителей:
Однако, каждое имя встречается только один раз. Также в регионе работают 16 министров - Кобзев Юрий, Осыченко Евгений, Полуянов Евгений, Папушенко Максим, Рачаловский Константин, Савельев Андрей, Сизиков Сергей, Сильвестров Юрий, Фатеев Андрей, Фишкин Михаил, Шарков Дмитрий, Аракелян Самвел, Бигвавый Игорь, Дмитриева Анна, Елисеева Елена, Жеухин Олег.
Как видно, имя Евгений, Михаил и Сергей повторяются по два раза. Но чаще всего встречаются имена Игорь и Андрей - по три раза.
Всего в донском парламенте 50 депутатов и самое часто встречающееся имя в данном списке - это Сергей, которое упоминается 6 раз. На втором месте идут Андрей, Владимир и Евгений, эти имена встречается четыре раза каждое. Также более одного раза упоминаются имена:
В результате, если рассматривать имена в правительстве Ростовской области и Заксобрании региона, то становится понятно, что самое популярное - Сергей, оно встречается 8 раз среди 75 человек. Получается, что каждого десятого чиновника во власти в донском регионе зовут Сергеем.
На втором месте по популярности идут Андрей (7 раз), Евгений (6 раз) и Игорь (5 раз).
Всего в городской Думе числятся 40 человек и самым популярным именем, как и в Заксобрании региона, стало Сергей, которое встречается четыре раза. В дальнейшем список выглядит следующим образом:
Все остальные имена депутатов городской Думы упоминаются по одному разу.
У главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в заместителях нет ни одного Сергея и все имена встречаются по одному разу. Среди них: Алексей, Юрий, Александр, Алексей, Андрей, Дмитрий, Елена, Татьяна.
В результате если проводить анализ среди чиновников в Ростовской области и донской столице, то чаще всего встречается имя Сергей. Примерно каждый десятый.
Сейчас же в Ростове чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями. Среди девочек самыми распространенными являются имена София, Софья, Мария и Анна.