Всего в донском парламенте 50 депутатов и самое часто встречающееся имя в данном списке - это Сергей, которое упоминается 6 раз. На втором месте идут Андрей, Владимир и Евгений, эти имена встречается четыре раза каждое. Также более одного раза упоминаются имена: