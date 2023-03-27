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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Названы имена, обладатели которых чаще попадают во власть в Ростовской области

27 марта 2023, 09:03
Фото: nathan-dumlao/unsplash
Названы имена, с которыми чаще всего становятся чиновниками в Ростовской области
В Ростовской области, учитывая размеры региона, есть огромное количество чиновников. RostovGazeta провела анализ и выяснила, с какими именами чаще всего попадают во власть.

Правительство Ростовской области

У губернатора Ростовской области Василия Голубева есть сразу несколько заместителей: 

  1. Артемов Вадим,
  2. Бодряков Сергей,
  3. Корнеев Михаил,
  4. Окунев Владимир,
  5. Пучков Андрей,
  6. Скрябин Александр,
  7. Сорокин Игорь,
  8. Федотова Лилия,
  9. Хохлов Артем.

Однако, каждое имя встречается только один раз. Также в регионе работают 16 министров - Кобзев Юрий, Осыченко Евгений, Полуянов Евгений, Папушенко Максим, Рачаловский Константин, Савельев Андрей, Сизиков Сергей, Сильвестров Юрий, Фатеев Андрей, Фишкин Михаил, Шарков Дмитрий, Аракелян Самвел, Бигвавый Игорь, Дмитриева Анна, Елисеева Елена, Жеухин Олег.

В Ростовской области, учитывая размеры региона, есть огромное количество чиновников
Фото: donland.ru
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Как видно, имя Евгений, Михаил и Сергей повторяются по два раза. Но чаще всего встречаются имена Игорь и Андрей -  по три раза. 

Депутаты Заксобрания Ростовской области

Всего в донском парламенте 50 депутатов и самое часто встречающееся имя в данном списке - это Сергей, которое упоминается 6 раз. На втором месте идут Андрей, Владимир и Евгений, эти имена встречается четыре раза каждое. Также более одного раза упоминаются имена:

  1. Ирина - 3 раза,
  2. Валерий - 3 раза,
  3. Александр - 3 раза,
  4. Игорь - 2 раза,
  5. Елена - 2 раза,
  6. Светлана - 2 раза,
  7. Виктор - 2 раза.

В результате, если рассматривать имена в правительстве Ростовской области и Заксобрании региона, то становится понятно, что самое популярное - Сергей, оно встречается 8 раз среди 75 человек. Получается, что каждого десятого чиновника во власти в донском регионе зовут Сергеем.  

На втором месте по популярности идут Андрей (7 раз), Евгений (6 раз) и Игорь (5 раз).

если рассматривать имена в правительстве Ростовской области и Заксобрании региона, то становится понятно, что самое популярное - Сергей
Фото: donland.ru

Дума города Ростова-на-Дону

Всего в городской Думе числятся 40 человек и самым популярным именем, как и в Заксобрании региона, стало Сергей, которое встречается четыре раза. В дальнейшем список выглядит следующим образом:

  1. Александр - 3 раза,
  2. Евгений - 3 раза,
  3. Юлия - 2 раза,
  4. Вячеслав - 2 раза,
  5. Дмитрий - 2 раза,
  6. Сергей - 2 раза.

Все остальные имена депутатов городской Думы упоминаются по одному разу. 

Администрация Ростова-на-Дону 

У главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в заместителях нет ни одного Сергея и все имена встречаются по одному разу. Среди них: Алексей, Юрий, Александр, Алексей,  Андрей, Дмитрий, Елена, Татьяна.

У главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко в заместителях нет ни одного Сергея и все имена встречаются по одному разу.
Фото: rostov-gorod.ru

В результате если проводить анализ среди чиновников в Ростовской области и донской столице, то чаще всего встречается имя Сергей. Примерно каждый десятый. 

Сейчас же в Ростове чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями. Среди девочек самыми распространенными являются имена София, Софья, Мария и Анна.

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