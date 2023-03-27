Первый в сезоне матч сборной России по футболу закончился ничейным результатом

По мнению местных англоговорящих болельщиков, товарищеский матч с Россией являлся для сборной Ирана довольно рядовым. На последнем чемпионате мира в Катаре в прошлом году сборная Ирана едва не вышла из группы, где были Англия, США и Уэльс.