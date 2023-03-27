Первый в сезоне матч сборной России по футболу закончился ничейным результатом

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Как сообщает iz.ru, сборная Ирана была самым серьезным соперником для россиян после их отстранения от международных соревнований.
Она проходила под звуки дудок, похожих на вувузелы, ставшие особенно известными во время чемпионата мира 2010 года в ЮАР.
По мнению местных англоговорящих болельщиков, товарищеский матч с Россией являлся для сборной Ирана довольно рядовым. На последнем чемпионате мира в Катаре в прошлом году сборная Ирана едва не вышла из группы, где были Англия, США и Уэльс.
Тренеры россиян поставили основным вратарем Матвея Сафонова, и это оправдалось. Ему пришлось неоднократно спасать команду в первом тайме. Сам матч нельзя назвать интересным. Там было немного ярких комбинаций и нестандартных действий игроков. Но игра проходила на высоких скоростях.