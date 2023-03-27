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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Психиатр Денисенков рассказал, как справиться с депрессией самостоятельно

27 марта 2023, 14:04
Врач-психиатр Антон Денисенков дал несколько советов о том, как можно справиться с депрессией без препаратов.

Депрессия может возникать из-за низкого уровня дофамина в организме человека. Однако существуют простые способы, которые помогают предотвратить депрессию или справиться с ее первыми признаками, пишет 360tv.ru.

Во-первых, по мнению специалиста, необходимо восстановить режим дня и начать высыпаться. Также важно увеличить физическую активность, больше двигаться, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе, пишет360tv.ru.

Врач также рекомендует чаще встречаться с друзьями и близкими и общаться лично, а не только в социальных сетях. Он также напомнил о важности маленьких радостей в жизни, и советует порадовать себя чем-то приятным.

Однако, если описанные методы не помогают, и жизнь все еще кажется тусклой и безрадостной, то врач советует обратиться за помощью к специалисту. Врач подчеркнул, что без использования медикаментозного лечения не получится обойтись, если депрессия продолжается.

#Общество
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