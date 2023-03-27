В понедельник, 27 марта, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода с небольшим дождем и туманом утром и в темное время суток. В течение всего дня в регионе будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.