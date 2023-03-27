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В понедельник, 27 марта, жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода с небольшим дождем и туманом утром и в темное время суток. В течение всего дня в регионе будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.
После продолжительной теплой погоды ночью резко похолодает, и температура опустится до +5 градусов, а на севере региона — до +1 градуса, днем возможно понижение температуры до +8 градусов.
28 и 29 марта в Ростовской области сохранится пасмурная погода с дождями, грозой, туманом и ветром скоростью до 20 метров в секунду. Ночью 28 марта дончан ожидает похолодание до 0 — +2 градусов, при этом дневные температуры продолжат падать и уже в среду днем похолодает до +4 градусов.
Ранее синоптики предупредили дончан о ветреной погоде.