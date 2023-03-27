Именитому ростовчанину сейчас 60 лет, его супруга на десять лет младше. От первого брака у Жигунова есть 32-летняя дочь Мария. У Ворожбит также есть взрослый сын от первого брака. Сама супружеская чета пока никак не комментировала слухи о пополнении в семействе.