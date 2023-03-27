Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Уроженец Ростова, актер Сергей Жигунов вместе с супругой Викторией Ворожбит посетили церемонию вручения Национальной кинематографической премии, пишет портал «7 дней». Собравшиеся на мероприятии журналисты обратили внимание не только на влюбленные взгляды супругов, но и на округлившийся животик Ворожбит, который она прятала за блузкой свободного кроя.
Именитому ростовчанину сейчас 60 лет, его супруга на десять лет младше. От первого брака у Жигунова есть 32-летняя дочь Мария. У Ворожбит также есть взрослый сын от первого брака. Сама супружеская чета пока никак не комментировала слухи о пополнении в семействе.
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