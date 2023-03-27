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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Ростовчанин Сергей Жигунов может во второй раз стать отцом

27 марта 2023, 12:40
Фото: ТГ канал Жигуновочка
Ростовчанин Сергей Жигунов может во второй раз стать отцом
Супругу ростовчанина Сергея Жигунова заподозрили в беременности, пишут СМИ.

Уроженец Ростова, актер Сергей Жигунов вместе с супругой Викторией Ворожбит посетили церемонию вручения Национальной кинематографической премии, пишет портал «7 дней». Собравшиеся на мероприятии журналисты обратили внимание не только на влюбленные взгляды супругов, но и на округлившийся животик Ворожбит, который она прятала за блузкой свободного кроя.

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Именитому ростовчанину сейчас 60 лет, его супруга на десять лет младше. От первого брака у Жигунова есть 32-летняя дочь Мария. У Ворожбит также есть взрослый сын от первого брака. Сама супружеская чета пока никак не комментировала слухи о пополнении в семействе.

Ранее RostovGazeta рассказала о десяти самых знаменитый уроженцах Ростовской области.

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