Бородай заявил, что если контрнаступление ВСУ провалится, то исход спецоперации будет предрешен. Это, по его словам, понимают и в Украине. «Поэтому им очень страшно, больше всех страшно даже не клоуну Зеленскому, а тем, кто командует ВСУ. Они понимают, что, если ход окажется неверным, если успеха не будет или он будет незначительным, то помощь Запада начнет сокращаться», — заключил депутат.