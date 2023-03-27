Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японским СМИ заявил, что ВСУ не начинают контрнаступления, так как ждут от западных стран поставку нового вооружения. Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай полагает, что на такие заявления Зеленского натолкнул главком ВСУ Валерий Залужный. Он оттягивает атаку из-за нехватки оружия и сложной обстановки на фронте.
Бородай заявил, что если контрнаступление ВСУ провалится, то исход спецоперации будет предрешен. Это, по его словам, понимают и в Украине. «Поэтому им очень страшно, больше всех страшно даже не клоуну Зеленскому, а тем, кто командует ВСУ. Они понимают, что, если ход окажется неверным, если успеха не будет или он будет незначительным, то помощь Запада начнет сокращаться», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский создал украинские военные администрации в ЛНР у границы Ростовской области.