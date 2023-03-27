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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Снегопад ожидается в Ростове-на-Дону 30 марта

27 марта 2023, 16:43
Фото: 1MI
Похолодание и снег придут в Ростов в последнюю неделю марта
Дожди и снегопады придут в Ростов на этой неделе, сообщили синоптики.

Эта неделя выдастся в Ростове холодной, осадки будут идти в городе каждый день. Во вторник, 28 марта, температура воздуха днем составит +15 градусов, а вечером — +6. Небо будет облачным, с утра вероятен небольшой дождь. Скорость ветра составит три метра в секунду.

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Ближе к середине недели столбики термометров упадут днем до +2, а ночью — нуля градусов. В четверг в Ростове ожидается снегопад. Он не прекратится до начала выходных.

В субботу и воскресенье погода начнет улучшаться. Воздух станет теплее до +10 днем и +3 ночью. Дожди не прекратятся, однако будут не сильными.

Ранее в ГИБДД предупредили об опасных дорогах из-за ливней и ветра в Ростовской области.

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