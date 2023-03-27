Эта неделя выдастся в Ростове холодной, осадки будут идти в городе каждый день. Во вторник, 28 марта, температура воздуха днем составит +15 градусов, а вечером — +6. Небо будет облачным, с утра вероятен небольшой дождь. Скорость ветра составит три метра в секунду.