Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Эта неделя выдастся в Ростове холодной, осадки будут идти в городе каждый день. Во вторник, 28 марта, температура воздуха днем составит +15 градусов, а вечером — +6. Небо будет облачным, с утра вероятен небольшой дождь. Скорость ветра составит три метра в секунду.
Ближе к середине недели столбики термометров упадут днем до +2, а ночью — нуля градусов. В четверг в Ростове ожидается снегопад. Он не прекратится до начала выходных.
В субботу и воскресенье погода начнет улучшаться. Воздух станет теплее до +10 днем и +3 ночью. Дожди не прекратятся, однако будут не сильными.
Ранее в ГИБДД предупредили об опасных дорогах из-за ливней и ветра в Ростовской области.