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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Спортивный комплекс построят рядом с гребным каналом в Ростове

27 марта 2023, 14:29
Фото: donland.ru
Спортивный комплекс построят рядом с гребным каналом в Ростове
На гребном канале «Дон» построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили в правительстве региона.

До конца лета этого года рядом с гребным каналом «Дон» возведут модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Сообщается, что основание для него уже готово, а комплект оборудования закуплен. На это было выделено 137,7 миллиона рублей.

В комплексе можно будет играть в мини-футбол, гандбол, большой теннис, баскетбол и волейбол. Его общая площадь превысит тысячу квадратных метров.

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Фото: donland.ru

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян добавил, что в ближайшие три года в регионе построят еще 70 спортивных комплексов. На них потратят более 7,4 миллиарда рублей.

Ранее паралимпийский комплекс предложили построить в старом аэропорту Ростова-на-Дону.

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