Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
До конца лета этого года рядом с гребным каналом «Дон» возведут модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Сообщается, что основание для него уже готово, а комплект оборудования закуплен. На это было выделено 137,7 миллиона рублей.
В комплексе можно будет играть в мини-футбол, гандбол, большой теннис, баскетбол и волейбол. Его общая площадь превысит тысячу квадратных метров.
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян добавил, что в ближайшие три года в регионе построят еще 70 спортивных комплексов. На них потратят более 7,4 миллиарда рублей.
Ранее паралимпийский комплекс предложили построить в старом аэропорту Ростова-на-Дону.