Суворовский открыл сезон субботников

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:57
В прошедшую субботу в городе прошли субботники, ознаменовавшие начало «Месячника чистоты». И если во всех районах они были организованы централизованно с участием властей и предприятий ЖКХ, то в Суворовском уже шестой год подряд уборка парка проводится по инициативе «снизу». С помощью соцсетей неравнодушные жители самоорганизовались, застройщик же района предоставил необходимый инвентарь и организовал вывоз собранного мусора.
- Нам традиционно помогли ребята из Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, приятно, что и мимо проходившие люди присоединялись к уборке своего района, - рассказал организатор мероприятия Дмитрий Чернавин.
Благодаря усилиям энтузиастов, стандартная мульда объемом в 18 кубометров была заполнена почти полностью. А в воскресенье неравнодушные жители двух домов убрали территорию возле районной котельной, где люди любят жарить шашлыки и оставлять за собой горы мусора.