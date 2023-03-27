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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Суворовский открыл сезон субботников

27 марта 2023, 09:49
Фото: ЖК Суворовский
Жители района традиционно привели в порядок территорию парка им. 70-летия Победы

В прошедшую субботу в городе прошли субботники, ознаменовавшие начало «Месячника чистоты». И если во всех районах они были организованы централизованно с участием властей и предприятий ЖКХ, то в Суворовском уже шестой год подряд уборка парка проводится по инициативе «снизу».  С помощью соцсетей  неравнодушные жители самоорганизовались, застройщик же района предоставил необходимый инвентарь и организовал вывоз собранного мусора.

- Нам традиционно помогли ребята из Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, приятно, что и мимо проходившие люди присоединялись к уборке своего района, - рассказал организатор мероприятия Дмитрий Чернавин.

Благодаря усилиям энтузиастов, стандартная мульда объемом в 18 кубометров была заполнена почти полностью. А в воскресенье неравнодушные жители двух домов убрали территорию возле районной  котельной, где люди любят жарить шашлыки и оставлять за собой горы мусора.

#Елена Янкевич
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