Суворовский открыл сезон субботников

В прошедшую субботу в городе прошли субботники, ознаменовавшие начало «Месячника чистоты». И если во всех районах они были организованы централизованно с участием властей и предприятий ЖКХ, то в Суворовском уже шестой год подряд уборка парка проводится по инициативе «снизу». С помощью соцсетей неравнодушные жители самоорганизовались, застройщик же района предоставил необходимый инвентарь и организовал вывоз собранного мусора.