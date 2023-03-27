Свыше 400 автобусов производства КАМАЗа выйдут на маршруты в Подмосковье

Машины имеют накопительную площадку и аппарель для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматическую коробку передач и независимую переднюю подвеску. За счет этого езда в автобусе становится более комфортной, а сама машина - маневренней. Выполненный из стали каркас кузова с боковыми панелями, при изготовлении которых был использован композитный материал, дает гарантию безопасности. Новые модели имеют большее, чем раньше, количество отопителей в салоне. Пять этих устройств способны обеспечить тепло в салоне даже в сильные морозы.