Свыше 400 автобусов производства КАМАЗа выйдут на маршруты в Подмосковье

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:21
В январе КАМАЗ победил в двух аукционах и теперь станет осуществлять поставку автобусов для АО «Мострансавто», которое является самым большим перевозчиком пассажиров в Подмосковье. Первым контрактом предусмотрена поставка 80 городских автобусов и 329 пригородных - вторым, пишет riamo.ru.
Несколько городских автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 по первому контракту уже обслуживают маршруты в девяти районах Московской области. Они способны вмещать 105 пассажиров, из которых 29 могут ехать сидя. В автобусах предусмотрены все необходимые устройства и системы. Речь о кондиционерах, видеонаблюдении, электронных маршрутоуказателях и валидаторах. Последние дадут возможность пассажирам оплачивать проезд бесконтактным способом.
Технические решения сделали автобусы доступными для маломобильных пассажиров. В Московскую область поступят автобусы, которые имеют фирменную окраску транспорта региона.
По мнению директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самата Саттарова, такой контракт с «Мострансавто» дает автогиганту возможность выйти на высококонкурентный транспортный рынок Подмосковья. При этом еще и увеличивается территория его присутствия в данном регионе.
Он считает заключение такого контракта знаковым событием для предприятия, автобусы которого впервые выйдут на маршруты Московской области. Саттаров надеется, что жители региона высоко оценят новые современные автобусы.
Предприятием уже досрочно поставляются и пригородные автобусы. Оно сравнительно недавно приступило к выпуску модернизированной пассажирской техники. Впервые рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ смогли увидеть посетители международной выставки BW Expo-2022.
Машины имеют накопительную площадку и аппарель для перевозки маломобильных пассажиров, а также автоматическую коробку передач и независимую переднюю подвеску. За счет этого езда в автобусе становится более комфортной, а сама машина - маневренней. Выполненный из стали каркас кузова с боковыми панелями, при изготовлении которых был использован композитный материал, дает гарантию безопасности. Новые модели имеют большее, чем раньше, количество отопителей в салоне. Пять этих устройств способны обеспечить тепло в салоне даже в сильные морозы.
Как свидетельствуют данные статистики, каждый день общественный транспорт Московской области перевозит примерно два миллиона пассажиров. Такая нагрузка заставляет регулярно обновлять парк за счет современных автобусов.