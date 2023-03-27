Три человека уехали с места ДТП в Волгодонске в больницу

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В воскресенье, 26 марта, около 13.00 мск в Волгодонске на улице Морской, 128 произошла авария с участием двух иномарок.
По предварительной информации, 65-летний водитель Kia Cerato не занял крайнее левое положение во время разворота, что привело к столкновению с попутным автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого находился 26-летний водитель.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также 45-летний пассажир Kia, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области сообщили о многокилометровой пробке на подъездах к Каменску-Шахтинскому.