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Published Сегодня, 04:58

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Три человека пострадали в ДТП в Волгодонске 26 марта

27 марта 2023, 04:58
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Три человека уехали с места ДТП в Волгодонске в больницу
В Волгодонске три человека отправились в больницу после ДТП на улице Морской 26 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В воскресенье, 26 марта, около 13.00 мск в Волгодонске на улице Морской, 128 произошла авария с участием двух иномарок.

По предварительной информации, 65-летний водитель Kia Cerato не занял крайнее левое положение во время разворота, что привело к столкновению с попутным автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого находился 26-летний водитель.

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В результате аварии пострадали оба водителя, а также 45-летний пассажир Kia, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области сообщили о многокилометровой пробке на подъездах к Каменску-Шахтинскому.

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