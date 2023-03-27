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Украинская певица Ани Лорак прокомментировала возможную отмену концерта в Ростове

27 марта 2023, 09:10
Фото: Daniel Kruczynski/cc by sa/wikimedia.org
Украинская певица Ани Лорак прокомментировала отмену концерта в Ростове
Украинская певица Ани Лорак отрицает обвинения в оказании помощи и финансировании военных российской или украинской армии, из-за которых просили отменить ее концерты в Ростове, об этом певица рассказала в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе жители Ростовской области попросили губернатора Василия Голубева отменить концерты украинской певицы Ани Лорак из-за слухов о помощи исполнительницы ВСУ.

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Однако в воскресенье, 26 марта, певица прервала молчание и высказалась относительно подозрений, решив объясниться со своими фанатами. Артистка напомнила, что является в первую очередь украинской певицей и гордится наследием и культурой своей Родины, однако политическая обстановка заставила ее переехать в Россию.

Ани Лорак утверждает, что сохраняет место для Украины в своем сердце, однако не поддерживает никакую форму насилия и гибель людей.

«Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь», — заявила певица, добавив, что она не является политиком, поэтому не будет занимать чью-либо сторону в разногласиях между странами-соседями и продолжит выступать для своих поклонников.

Ранее в Ростове организаторы отмененных концертов пообещали вернуть деньги зрителям.

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