Украинская певица Ани Лорак прокомментировала отмену концерта в Ростове

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, на прошлой неделе жители Ростовской области попросили губернатора Василия Голубева отменить концерты украинской певицы Ани Лорак из-за слухов о помощи исполнительницы ВСУ.
Однако в воскресенье, 26 марта, певица прервала молчание и высказалась относительно подозрений, решив объясниться со своими фанатами. Артистка напомнила, что является в первую очередь украинской певицей и гордится наследием и культурой своей Родины, однако политическая обстановка заставила ее переехать в Россию.
Ани Лорак утверждает, что сохраняет место для Украины в своем сердце, однако не поддерживает никакую форму насилия и гибель людей.
«Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь», — заявила певица, добавив, что она не является политиком, поэтому не будет занимать чью-либо сторону в разногласиях между странами-соседями и продолжит выступать для своих поклонников.
Ранее в Ростове организаторы отмененных концертов пообещали вернуть деньги зрителям.