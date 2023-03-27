Украинская певица Ани Лорак прокомментировала отмену концерта в Ростове

«Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь», — заявила певица, добавив, что она не является политиком, поэтому не будет занимать чью-либо сторону в разногласиях между странами-соседями и продолжит выступать для своих поклонников.