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В 2022 году закупки малого объема у МСП достигли 375 млрд рублей

27 марта 2023, 08:59
Фото: piqsels.com
За 2022 год сумма закупок малого объема по 223-ФЗ (не более 500 тысяч рублей) составила 375,3 миллиарда рублей, что почти вдвое выше, чем за этот же период 2021 года. Тогда этот показатель составлял 194 миллиарда рублей.

Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, интерес малого бизнеса и микробизнеса к закупкам малого объема объясняется упрощенными условиями. Кроме того, процесс закупок проходит без бюрократии для их участников. Таким образом, поставщиками могут стать и новички в бизнесе, и самозанятые. Также Корпорация МСП агрегирует закупки крупных и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Около 2800 договоров уже заключено через эту платформу. Общая сумма договоров составила 4,1 миллиарда рублей. Фактически был создан рынок сбыта продукции и услуг малого бизнеса.

По информации ИНТЕРФАКС, наиболее частыми пользователями сервиса являются бизнесмены, которые заняты в розничной и оптовой торговле. Их насчитывается 33,1%. Также к услугам сервиса прибегают 10,5% бизнесменов, чья деятельность связана со строительством, 5,2% предпринимателей, занимающихся разработкой компьютерного ПО, и 3,5% тех, которые связаны с областью архитектуры и инженерно-техническим проектированием.

На сегодняшний день компании с государственным участием должны совершать более 25% закупок от общего объема у малого и среднего бизнеса. Это распространяется на все госкомпании, которых около 20 тысяч. Отслеживают установленную квоту Корпорация МСП и регионы.

Следует отметить, что сервис «Витрина закупок малого объема» запущен в минувшем году посредством цифровой платформы МСП.РФ, созданной в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его куратором стал вице-премьер Андрей Белоусов. Разработка сервиса осуществлялась совместно с крупными заказчиками и электронными торговыми площадками.

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