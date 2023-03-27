В 2022 году закупки малого объема у МСП достигли 375 млрд рублей

Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, интерес малого бизнеса и микробизнеса к закупкам малого объема объясняется упрощенными условиями. Кроме того, процесс закупок проходит без бюрократии для их участников. Таким образом, поставщиками могут стать и новички в бизнесе, и самозанятые. Также Корпорация МСП агрегирует закупки крупных и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Около 2800 договоров уже заключено через эту платформу. Общая сумма договоров составила 4,1 миллиарда рублей. Фактически был создан рынок сбыта продукции и услуг малого бизнеса.