В 2022 году закупки малого объема у МСП достигли 375 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, интерес малого бизнеса и микробизнеса к закупкам малого объема объясняется упрощенными условиями. Кроме того, процесс закупок проходит без бюрократии для их участников. Таким образом, поставщиками могут стать и новички в бизнесе, и самозанятые. Также Корпорация МСП агрегирует закупки крупных и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Около 2800 договоров уже заключено через эту платформу. Общая сумма договоров составила 4,1 миллиарда рублей. Фактически был создан рынок сбыта продукции и услуг малого бизнеса.
По информации ИНТЕРФАКС, наиболее частыми пользователями сервиса являются бизнесмены, которые заняты в розничной и оптовой торговле. Их насчитывается 33,1%. Также к услугам сервиса прибегают 10,5% бизнесменов, чья деятельность связана со строительством, 5,2% предпринимателей, занимающихся разработкой компьютерного ПО, и 3,5% тех, которые связаны с областью архитектуры и инженерно-техническим проектированием.
На сегодняшний день компании с государственным участием должны совершать более 25% закупок от общего объема у малого и среднего бизнеса. Это распространяется на все госкомпании, которых около 20 тысяч. Отслеживают установленную квоту Корпорация МСП и регионы.
Следует отметить, что сервис «Витрина закупок малого объема» запущен в минувшем году посредством цифровой платформы МСП.РФ, созданной в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его куратором стал вице-премьер Андрей Белоусов. Разработка сервиса осуществлялась совместно с крупными заказчиками и электронными торговыми площадками.