Канал утверждает, что мужчины попались во время вылова краснокнижной рыбы, который происходил не впервые, по их словам, мужчины выбирались на ночную рыбалку, пока кто-то из них следил за обстановкой. Однако 23 марта, дескать, они потерпели неудачу — их задержали силовики.