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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

В браконьерстве уличили инспектора Рыбнадзора и полицейского из Ростовской области

27 марта 2023, 11:09
Фото: rostov-fishcom.ru
В Ростовской области задержанные браконьеры оказались инспектором и полицейским. Фото для иллюстрации
В Ростовской области на браконьерстве попались инспектор Рыбнадзора и сотрудник полиции с родственником, об этом сообщили местные СМИ.

Telegram-канал Don_Mash объявил, что в четверг, 23 марта, в Ростовской области якобы задержали сотрудника одного из отделов полиции с его родственником, а также инспектором Азово-Черноморского территориального управления по рыболовству.

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Канал утверждает, что мужчины попались во время вылова краснокнижной рыбы, который происходил не впервые, по их словам, мужчины выбирались на ночную рыбалку, пока кто-то из них следил за обстановкой. Однако 23 марта, дескать, они потерпели неудачу — их задержали силовики.

Сейчас полиции предстоит оценить ущерб, который определит меру наказания задержанных. Официального подтверждения этой информации не поступало, она уточняется.

Ранее силовики сообщили, что браконьеры выловили рыбу из Красной Книги на пять миллионов рублей.

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