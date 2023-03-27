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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:55

В ГИБДД предупредили об опасных дорогах из-за ливней и ветра в Ростовской области

27 марта 2023, 15:53
Фото: 1MI
В Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за ливня и ветра
В Ростовской области возрастает угроза дорожно-транспортных происшествий из-за дождя и сильного ветра, сообщили в ГИБДД.

На этой неделе в Ростовской области прогнозируются ливни и усиление ветра. В связи с этим ГИБДД предупредило водителей о возрастании риска дорожно-транспортных происшествий.

Автомобилистов просят соблюдать на дорогах безопасную дистанцию, не превышать скорость движения и не совершать опасных маневров.

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Отдельно оговаривается, что, если в машине находятся дети, необходимо усадить их в специальное удерживающее кресло.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании, которое придет в Ростовскую область в последнюю неделю марта.

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