Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
На этой неделе в Ростовской области прогнозируются ливни и усиление ветра. В связи с этим ГИБДД предупредило водителей о возрастании риска дорожно-транспортных происшествий.
Автомобилистов просят соблюдать на дорогах безопасную дистанцию, не превышать скорость движения и не совершать опасных маневров.
Отдельно оговаривается, что, если в машине находятся дети, необходимо усадить их в специальное удерживающее кресло.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании, которое придет в Ростовскую область в последнюю неделю марта.