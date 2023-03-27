Помимо гроз, ненастье принесет с собой похолодание. Уже 29 марта температура в Ростовской области днем опустится до +9 градусов, а на юго-востоке возможно будет несколько теплее - до +15 градусов. В то же время, по ночам воздух может охлаждаться до нуля градусов.