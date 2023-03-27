Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Грозовые тучи пронесутся над всей областью, включая город Ростов, начиная с 28 марта. По данным прогноза, грозы могут надвигаться на регион в течение 28-29 марта, с порывами ветра, достигающими 18-20 метров в секунду.
Помимо гроз, ненастье принесет с собой похолодание. Уже 29 марта температура в Ростовской области днем опустится до +9 градусов, а на юго-востоке возможно будет несколько теплее - до +15 градусов. В то же время, по ночам воздух может охлаждаться до нуля градусов.
Ранее стало известно, что новая рабочая неделя в Ростове начнется с дождей.