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Published Сегодня, 08:02

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В Гидрометцентре предупредили о грозах со шквалистом ветром в Ростовской области

27 марта 2023, 08:02
Фото: Benjamin Stäudinger/cc by/flickr.com
В Гидрометцентре предупредили о грозах со шквалистом ветром в Ростовской области
В последнюю неделю марта Ростовскую область ожидают первые весенние грозы, предупреждает Ростовский гидрометцентр.

Грозовые тучи пронесутся над всей областью, включая город Ростов, начиная с 28 марта. По данным прогноза, грозы могут надвигаться на регион в течение 28-29 марта, с порывами ветра, достигающими 18-20 метров в секунду.

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Помимо гроз, ненастье принесет с собой похолодание. Уже 29 марта температура в Ростовской области днем опустится до +9 градусов, а на юго-востоке возможно будет несколько теплее - до +15 градусов. В то же время, по ночам воздух может охлаждаться до нуля градусов.

Ранее стало известно, что новая рабочая неделя в Ростове начнется с дождей.

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