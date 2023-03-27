В Новочеркасске 16-летнего подростка доставили в больницу после жесткого ДТП

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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В воскресенье, 26 марта, около 11.00 мск в Новочеркасске на улице Буденновской, 188 произошла авария с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, 38-летний водитель ВАЗ-2115 двигался со стороны улицы 26 Бакинских комиссаров к переулку Магнитному, когда решил выехать на встречную полосу на запрещенном участке, что спровоцировало столкновение с Hyundai Creta.
В результате аварии пострадал 16-летний пассажир Hyundai Creta, которому потребовалась помощь врачей из-за полученных травм. Теперь полиция установит все обстоятельства ДТП.
Ранее в Волгодонске трое человек пострадали в результате аварии.