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Published Сегодня, 07:39

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В Новочеркасске 16-летнего подростка доставили в больницу после жесткого ДТП

27 марта 2023, 07:39
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске 16-летнего подростка доставили в больницу после жесткого ДТП
В Новочеркасске произошло жесткое ДТП с пострадавшим в результате лобового столкновения двух автомобилей, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В воскресенье, 26 марта, около 11.00 мск в Новочеркасске на улице Буденновской, 188 произошла авария с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 38-летний водитель ВАЗ-2115 двигался со стороны улицы 26 Бакинских комиссаров к переулку Магнитному, когда решил выехать на встречную полосу на запрещенном участке, что спровоцировало столкновение с Hyundai Creta.

С места аварии с автобусом на Шолохова в Ростове скорые увезли пострадавших
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В результате аварии пострадал 16-летний пассажир Hyundai Creta, которому потребовалась помощь врачей из-за полученных травм. Теперь полиция установит все обстоятельства ДТП.

Ранее в Волгодонске трое человек пострадали в результате аварии.

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