В Ростове на СЖМ толпа цыган напала на парня на детской площадке

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В понедельник, 27 марта, Telegram-канал «Привет, Ростов» опубликовал видео, снятое якобы в одном из дворов Северного жилого массива.
На детской площадке, заполненной детьми и взрослыми, группа молодых представителей малой этнической группы напала на одного из ростовчан, как сообщается, из-за паутины на локте. На видео видно, как к молодому человеку подходит больше трех агрессивно настроенных молодых мужчин, которые начинают избивать его, в том числе, арматурой. Ростовчанин пытается убежать или отбиться, но преследователи настигают его, толкают, сбивая с ног, и продолжают добивать.
«Он гулял с девочкой на детской площадке, там же находился ребенок», — сказано в сообщении. Подробности и обстоятельства массового нападения уточняются.
Ранее в Ростове местная жительница пыталась устроить кровопролитие в битве за лавочку.