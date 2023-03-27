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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

В Ростове на СЖМ толпа цыган напала на парня на детской площадке

27 марта 2023, 07:38
Фото: ТГ канал privet_rostov_ru
В Ростове на СЖМ толпа напала на парня на детской площадке
В Ростове представители малой этнической группы напали на молодого человека и начали избивать его арматурой, об этом сообщили местные СМИ.

В понедельник, 27 марта, Telegram-канал «Привет, Ростов» опубликовал видео, снятое якобы в одном из дворов Северного жилого массива.

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На детской площадке, заполненной детьми и взрослыми, группа молодых представителей малой этнической группы напала на одного из ростовчан, как сообщается, из-за паутины на локте. На видео видно, как к молодому человеку подходит больше трех агрессивно настроенных молодых мужчин, которые начинают избивать его, в том числе, арматурой. Ростовчанин пытается убежать или отбиться, но преследователи настигают его, толкают, сбивая с ног, и продолжают добивать.

«Он гулял с девочкой на детской площадке, там же находился ребенок», — сказано в сообщении. Подробности и обстоятельства массового нападения уточняются.

Ранее в Ростове местная жительница пыталась устроить кровопролитие в битве за лавочку.

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