В Ростове на СЖМ толпа цыган напала на парня на детской площадке

На детской площадке, заполненной детьми и взрослыми, группа молодых представителей малой этнической группы напала на одного из ростовчан, как сообщается, из-за паутины на локте. На видео видно, как к молодому человеку подходит больше трех агрессивно настроенных молодых мужчин, которые начинают избивать его, в том числе, арматурой. Ростовчанин пытается убежать или отбиться, но преследователи настигают его, толкают, сбивая с ног, и продолжают добивать.