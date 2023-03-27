В Ростове ограничат проезд по шести улицам с 3 апреля

Кроме того, из-за дорожного ремонта с 4 апреля по 1 августа ограничат проезд автотранспорта по улице Днепропетровской в границах улиц Панфиловцев и Малого Зеленого Кольца. В это же время, но на срок по 18 июля введут ограничения на движение транспорта по улице Панфиловцев от улицы Вятской до Днепропетровской.