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Published Сегодня, 06:02

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В Ростове ограничат проезд по шести улицам с 3 апреля

27 марта 2023, 06:02
Фото: pxhere.com
В Ростове ограничат проезд по шести улицам с 3 апреля
В Ростове-на-Дону введут ограничения на проезд транспортных средств по шести улицам в период с 3 апреля до 30 сентября, подробностями поделились городском Департаменте автодорог.

В администрации Ростова объявили о вводе временных ограничений на проезд транспорта по некоторым городским улицам.

Так с 3 по 24 апреля из-за ремонта дороги по улице Малое Зеленое Кольцо введут ограничения на проезд по участку от улицы Днепропетровской до Можайской. Также с 3 апреля по 30 мая запретят проезд из-за замены дорожного покрытия на улице Менжинского в районе здания №2.

Кроме того, из-за дорожного ремонта с 4 апреля по 1 августа ограничат проезд автотранспорта по улице Днепропетровской в границах улиц Панфиловцев и Малого Зеленого Кольца. В это же время, но на срок по 18 июля введут ограничения на движение транспорта по улице Панфиловцев от улицы Вятской до Днепропетровской.

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С 17 апреля по 8 мая запретят проезд на улице Вятской от Орской до Панфиловцев, причиной этого назвали необходимость отремонтировать дорогу.

Вместе с этим власти сообщили о продолжении строительства жилых домов на улице Восточной, 5 и 7, а также Красноармейской, 226 и 228. Из-за этого Департамент автодорог ввел ограничения на проезд по улице Восточной от дома №9 до Кировского проспекта — они будут действовать с 5 апреля до 30 сентября.

Ранее власти рассказали, на каких донских трассах введут ограничения проезда из-за капремонта дороги.

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