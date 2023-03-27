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В Ростовской области еще один участок М-4 «Дон» станет платным

27 марта 2023, 08:13
Фото: ТГ канал avtodorgk
В Ростовской области еще один участок М-4 «Дон» станет платным
В Ростовской области сделают платным участок трассы М-4 «Дон» между 933-м и 1024-м километрами, сведения об этом появились в ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 24 марта, Главное управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке между 933-м и 1024-м километрами.

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В данных заключения указано, что после завершения работ участок начнут эксплуатировать на платной основе, следовательно, платным станет весь участок М-4 «Дон» от пригорода Каменска-Шахтинского до кольцевой развязки ТЗК Южный у аэропорта Платов.

Застройщиком реконструкции выступит ГК «Российские автомобильные дороги».

Напомним, этот участок трассы построили около шести лет назад по немецким нормам, а на реализацию проекта требовалось выделить 77 миллиардов рублей.

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