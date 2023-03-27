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В Ростовской области в брак вступили 82-летний жених и 75-летняя невеста

27 марта 2023, 09:45
Фото: public-domain-image.com
В Ростовской области в брак вступили 82-летний жених и 75-летняя невеста
В Ростовской области самой старшей парой новобрачных стали 82-летний жених и 75-летняя невеста, об этом сообщили в пресс-службе донского управления ЗАГС.

В Ростовской области сотрудники ЗАГС рассказали, что в Шолоховском районе сочетались узами брака 82-летний Виктор и 75-летняя Любовь.

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По мнению сотрудников ЗАГС, пара своим примером доказала молодому поколению, что любовь может прийти в любом возрасте, а заключение законного брака позволяет чтить семейные ценности и традиции.

Ранее сотрудники ЗАГСа объявили, что около 40% разводов происходит между людьми в возрасте до 35 лет, при этом большая часть из них прожили в браке от шести до десяти лет и расстались из-за финансовых трудностей или кризиса отношений.

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