В Ростовской области в брак вступили 82-летний жених и 75-летняя невеста

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Ростовской области сотрудники ЗАГС рассказали, что в Шолоховском районе сочетались узами брака 82-летний Виктор и 75-летняя Любовь.
По мнению сотрудников ЗАГС, пара своим примером доказала молодому поколению, что любовь может прийти в любом возрасте, а заключение законного брака позволяет чтить семейные ценности и традиции.
Ранее сотрудники ЗАГСа объявили, что около 40% разводов происходит между людьми в возрасте до 35 лет, при этом большая часть из них прожили в браке от шести до десяти лет и расстались из-за финансовых трудностей или кризиса отношений.