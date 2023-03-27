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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Ростовской области забуксовало дело об убийстве участника СВО сослуживцем

27 марта 2023, 10:22
Фото: 1MI
В Ростовской области забуксовало дело об убийстве участника СВО сослуживцем
В Ростове у свидетелей убийства участника СВО сослуживца разошлись показания, об этом рассказали местные СМИ.

Портал «Ъ» рассказал, что уже в течение девяти месяцев следователи и суд не могут разобраться в обстоятельствах убийства участника СВО рядового Магомеда Шахбанова, которого застрелили в Первомайске на территории ЛНР.

Сообщается, что военнослужащий погиб от выстрела в голову во время застолья с местными жительницами. При этом пока результаты экспертизы доказывают, что выстрел произвели с большого расстояния и из оружия, которого у обвиняемого сослуживца Зайнди Такаева не было.

Между тем, гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону на днях обсуждал возможность продления срока ареста фигуранту дела, который, по мнению следователя, способен сбежать, уничтожить улики или запугать свидетеля. В результате обсуждений срок заключения Такаева в СИЗО продлили еще на один месяц.

Издание утверждает, что в рамках судебных заседаний удалось услышать сразу несколько версий события. Основная из них заключается в том, что 6 июня 2022 года Такаев покинул застолье, чтобы посетить уборную, оставив автомат у стола, а через несколько минут началась стрельба, в результате которой Шахбанов был убит.

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В то же время свидетельницы из числа местных жителей Анастасия и София утверждают, что один из бойцов оставил пистолет Такаеву, после чего Зайнди встал из-за стола и застрелил товарища в затылок.

Еще одна версия принадлежала самому обвиняемому, который сообщил, что по ним стреляли из кустов, по которым он открыл огонь, но самих нападавших он не видел из-за сумерек. Кроме того, суд подтвердил, что именно Такаев вызвал врачей и военную полицию.

В настоящий момент выяснить обстоятельства преступления не представляет возможным, поскольку девушки-свидетели не могут сформулировать мотив этого внезапного убийства, а сослуживцы-свидетели утверждают, что Такаев и Шахбанов знали друг друга еще в Новочеркасске и не имели поводов для вражды.

Сейчас адвокат Такаева Алла Ахметова объявила, что сторона защиты попросит о проверке показаний свидетелей и самих девушек

«В связи с этим мы будем ходатайствовать о проверке девушек на предмет возможно совершенного ими умышленного оговора участника СВО», — добавила Ахметова.

Ранее в зоне СВО погиб доброволец из Батайска.

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