В Ростовской области забуксовало дело об убийстве участника СВО сослуживцем

Сообщается, что военнослужащий погиб от выстрела в голову во время застолья с местными жительницами. При этом пока результаты экспертизы доказывают, что выстрел произвели с большого расстояния и из оружия, которого у обвиняемого сослуживца Зайнди Такаева не было.