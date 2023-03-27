rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В Ростовской области заявили, что скорые доезжают к пациентам за 20 минут и меньше

27 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI
В Ростовской области заявили, что скорые доезжают к пациентам за 20 минут и меньше
Минздрав Ростовской области объявил, что срок ожидания скорой помощи составляет менее 20 минут в 95% случаев, сведения об этом содержатся в отчете работы ведомства в 2022 году.

Специалисты Минздрава рассказали, что в 2022 году количество врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляло 17,4 человека на 10 тысяч дончан.

Маленькая девочка пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области
Узнать подробнее

Кроме того, впечатляющие показатели продемонстрировала и оперативность выездов скорой помощи. Так, согласно данным отчета, в 95,3% случаев медики приезжали на выезд за 20 минут и меньше. При этом количество медработников, оказывающих скорую медпомощь, составляло всего около 6,5 человек на 10 тысяч жителей.

Ранее сотрудник скорой помощи пожаловался, что не мог доехать к пациенту из-за автохамов.

Читайте также:
В Ростовской области повышение зарплаты работникам скорой помощи оказалось фикциейВ Ростовской области скорая помощь будет быстрее приезжать на вызовы с 2023 годаВ Ростовской области фельдшер скорой помощи задержан за убийство и ДТП
#Происшествие#Городская среда#Транспорт#Дорога#Здоровье#Скорая помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Аксай#Каменск-Шахтинский#Батайск#Азов#Шахты#Волгодонск#Новочеркасск#Новошахтинск#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростовской области еще один участок М-4 «Дон» станет платным
Сегодня, 08:13
В Ростове на месяц с 15 апреля запретят парковку по ночам на улице Пушкинской
Сегодня, 07:12
Дончанка пожаловалась на пробки на платных трассах из Ростова в Краснодар
Сегодня, 06:44
За 1 млрд рублей отремонтируют в Ростовской области 17 км дороги к трассе М-4 «Дон»
Сегодня, 06:33
Резкое похолодание прогнозируют синоптики Ростовской области в последнюю неделю марта
Сегодня, 04:44
Отставка грозит главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину
Вчера, 17:07