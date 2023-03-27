Кроме того, впечатляющие показатели продемонстрировала и оперативность выездов скорой помощи. Так, согласно данным отчета, в 95,3% случаев медики приезжали на выезд за 20 минут и меньше. При этом количество медработников, оказывающих скорую медпомощь, составляло всего около 6,5 человек на 10 тысяч жителей.