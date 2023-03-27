Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Специалисты Минздрава рассказали, что в 2022 году количество врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, составляло 17,4 человека на 10 тысяч дончан.
Кроме того, впечатляющие показатели продемонстрировала и оперативность выездов скорой помощи. Так, согласно данным отчета, в 95,3% случаев медики приезжали на выезд за 20 минут и меньше. При этом количество медработников, оказывающих скорую медпомощь, составляло всего около 6,5 человек на 10 тысяч жителей.
Ранее сотрудник скорой помощи пожаловался, что не мог доехать к пациенту из-за автохамов.