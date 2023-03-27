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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Сети появились кадры уникальной находки из Ростовской области — обломков танка Т-34

27 марта 2023, 10:52
Фото: Jean-Pol GRANDMONT/cc by 3.0/wikimedia.org
В Сети появились кадры уникальной находки из Ростовской области — обломков танка Т-34

В Ростовской области обнаружили обломки танка Т-34 у Каменска-Шахтинского

Поисковики Ростовской области обнаружили в пригороде Каменска-Шахтинского обломки танка Т-34, об этом сообщили в пресс-службе «Миус-Фронта».

В Ростовской области под Каменском-Шахтинском в пойме Северского Донца обнаружили обломки танка Т-34.

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Поисковики из отряда «Память» предполагают, что танк был участником ожесточенного боя, который велся в пойме 15 января 1943 года. В тот день танкисты пытались взять под контроль мосты и переправы через Донец и достигли успеха ценой серьезных потерь как техники, так и бойцов Великой Отечественной войны.

Фото: «Миус-Фронт»

«Части одного из погибших в этом бою танков удалось сейчас обнаружить нашим каменским коллегам. Среди найденного части брони, катков, траков и характерная башенная маска Т-34», — рассказали поисковики, добавив, что продолжат поиски в месте находки.

Ранее в Ростовской области нашли останки красноармейцев.

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