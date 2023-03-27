В Сети появились кадры уникальной находки из Ростовской области — обломков танка Т-34

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Ростовской области под Каменском-Шахтинском в пойме Северского Донца обнаружили обломки танка Т-34.
Поисковики из отряда «Память» предполагают, что танк был участником ожесточенного боя, который велся в пойме 15 января 1943 года. В тот день танкисты пытались взять под контроль мосты и переправы через Донец и достигли успеха ценой серьезных потерь как техники, так и бойцов Великой Отечественной войны.
«Части одного из погибших в этом бою танков удалось сейчас обнаружить нашим каменским коллегам. Среди найденного части брони, катков, траков и характерная башенная маска Т-34», — рассказали поисковики, добавив, что продолжат поиски в месте находки.
Ранее в Ростовской области нашли останки красноармейцев.