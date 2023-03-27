Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования уволил Наталью Дергачеву. Женщина угрожала расправой местной журналистке Дарье Паутовой за критический материал о работе местного Дворца детского творчества.
Дергачева обещала журналистке «набить морду» и «спустить с окошка», угрожала здоровью ее близких, безосновательно обвиняла в экстремизме и вступлении в секту. После обнародования угроз делом заинтересовался депутат Госдумы Александр Хиштейн, написавший заявление в Генпрокуратуру, а также Союз журналистов.
После шумихи Дергачева поспешила извиниться перед журналисткой. В голосовом сообщении педагог признает, что была не права, однако тут же оговаривается, что корреспондент каким-то образом сама спровоцировала поток угроз и оскорблений.
Сама Паутова добавила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В самом ДДТ, по словам журналистки, ее критикуют за создание «всероссийского скандала».
Напомним, критическая статья Паутовой была посвящена работе местного Дворца детского творчества. Родители и работники учреждения жаловались на самоуправство местного директора Людмилы Турик. Она не давала педагогам ключи от кабинетов и запрещала заниматься с детьми в выходные дни.