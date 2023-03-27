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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:06

В Таганроге уволили педагога, обещавшую «набить морду» журналистке

27 марта 2023, 15:04
Фото: «Блокнот.Таганрог»
В Таганроге уволили педагога, обещавшую «набить морду» журналистке
После громкого скандала в Таганроге уволили чиновницу, угрожавшую расправой журналистке за критическую статью, пишут СМИ.

Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования уволил Наталью Дергачеву. Женщина угрожала расправой местной журналистке Дарье Паутовой за критический материал о работе местного Дворца детского творчества.

Дергачева обещала журналистке «набить морду» и «спустить с окошка», угрожала здоровью ее близких, безосновательно обвиняла в экстремизме и вступлении в секту. После обнародования угроз делом заинтересовался депутат Госдумы Александр Хиштейн, написавший заявление в Генпрокуратуру, а также Союз журналистов.

Депутат обратился к Генпрокурору из-за угроз чиновницы журналистке из Таганрога
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После шумихи Дергачева поспешила извиниться перед журналисткой. В голосовом сообщении педагог признает, что была не права, однако тут же оговаривается, что корреспондент каким-то образом сама спровоцировала поток угроз и оскорблений.

Сама Паутова добавила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В самом ДДТ, по словам журналистки, ее критикуют за создание «всероссийского скандала».

Напомним, критическая статья Паутовой была посвящена работе местного Дворца детского творчества. Родители и работники учреждения жаловались на самоуправство местного директора Людмилы Турик. Она не давала педагогам ключи от кабинетов и запрещала заниматься с детьми в выходные дни.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область
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