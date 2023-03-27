В Ярославле прошло масштабное празднование «Дня медведя»

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Публика собиралась у монумента бронзового медведя на камне, чтобы увидеть театрализованное представление с участием ростовского богатыря Алеши Поповича и его жены Любавы, маскотов местных клубов «Локомотив» и «Шинник».
Как сообщает yarnews.net, городской музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол» создал для праздники наряд медведя в стиле русского скомороха. Сказочные персонажи его разбудили, причесали, почистили зубы и накормили медом.
Горожане и гости города получили возможность пройти по медвежьей тропе. На площадке туристического комплекса «Алеша Попович Двор» отдыхающих ждали мастер-классы, квесты, викторины. За перемещение по следам медведя гостям праздника вручались жетоны, по которым можно было получать подарки и призы от учредителей и спонсоров «Дня медведя».
Участники фестиваля могли примерить на себя медвежьи маски.
Представители туристического комплекса «Алеша Попович Двор» подвели итоги фестиваля, назвав его самым масштабным. Они отметили не только количество и разнообразие медведей, но и число посетителей праздника. Со своей стороны сотрудники комплекса на правах организаторов постарались создать такую программу фестиваля, чтобы она была одинаково интересна и полезна для детей и взрослых. На площадке фестиваля действовало максимальное разнообразие активностей, можно было увидеть медведей на любой вкус.
Организаторы пообещали, что в 2024 году на «Дне медведя» будут представлены гости-медведи из других субъектов РФ, благодаря чему фестиваль можно будет считать всероссийским.