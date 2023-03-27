В Ярославле прошло масштабное празднование «Дня медведя»

Представители туристического комплекса «Алеша Попович Двор» подвели итоги фестиваля, назвав его самым масштабным. Они отметили не только количество и разнообразие медведей, но и число посетителей праздника. Со своей стороны сотрудники комплекса на правах организаторов постарались создать такую программу фестиваля, чтобы она была одинаково интересна и полезна для детей и взрослых. На площадке фестиваля действовало максимальное разнообразие активностей, можно было увидеть медведей на любой вкус.