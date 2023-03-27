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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Владимир Путин объяснил, почему не пристегнулся за рулем автомобиля в Мариуполе

27 марта 2023, 06:46
Фото: Россия 24
В большом интервью телеканалу «Россия» Владимир Путин рассказал о своей недавней поездке в Донецкую Народную Республику. Президент сообщил журналистам, что перемещения по городу происходили по всем правилам движения, кроме одного.

В Мариуполе, во время поездки по городу, глава российского государства не пристегнулся. Но сделал это с конкретной целью.

«Единственное, что мы нарушили, это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин.

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Владимир Владимирович также признался, что встреча с местными жителями в микрорайоне «Невский» для него была неожиданной и очень теплой. 

«Думал, что это рабочие стоят, потому что мужчины были в рабочей одежде. Хотел поговорить с ними, как работа здесь идет. Но оказалось, что это местные жители», — рассказал Путин.

Ранее RostovGazeta писала, что российский лидер посетил Мариуполь, где объехал на машине некоторые районы. Он сам лично сел за руль автомобиля. В ходе поездки - осмотрел некоторые объекты в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина.

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#Владимир Путин
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