Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Мариуполе, во время поездки по городу, глава российского государства не пристегнулся. Но сделал это с конкретной целью.
«Единственное, что мы нарушили, это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», — сказал Путин.
Владимир Владимирович также признался, что встреча с местными жителями в микрорайоне «Невский» для него была неожиданной и очень теплой.
«Думал, что это рабочие стоят, потому что мужчины были в рабочей одежде. Хотел поговорить с ними, как работа здесь идет. Но оказалось, что это местные жители», — рассказал Путин.
Ранее RostovGazeta писала, что российский лидер посетил Мариуполь, где объехал на машине некоторые районы. Он сам лично сел за руль автомобиля. В ходе поездки - осмотрел некоторые объекты в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина.