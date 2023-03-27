Администрация Ростова расторгла договор об аренде двух гектаров земли вдоль пляжа Ростовского моря с депутатом Тиграном Алексаньяном. Документ между властями и парламентарием был подписан 5 декабря прошлого года и должен был действовать 49 лет. Однако его расторгли уже 22 декабря того же года.