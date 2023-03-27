Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Администрация Ростова расторгла договор об аренде двух гектаров земли вдоль пляжа Ростовского моря с депутатом Тиграном Алексаньяном. Документ между властями и парламентарием был подписан 5 декабря прошлого года и должен был действовать 49 лет. Однако его расторгли уже 22 декабря того же года.
Участок, о котором идет речь, находится в водоохранной зоне Ростовского лесничества. Там расположены защитные насаждения. Как пишет Ro.Today, Алексаньян получил его в результате торгов и обязывался платить за аренду земли всего лишь 206 тысяч рублей в год. Депутат планировал вести на участке рекреационную деятельность.
Администрация уточнила, что договор аренды расторгли «в связи с существенным изменением обстоятельств» по взаимному соглашению сторон. В период действия договора Алексаньян не успел начать какие-либо работы по благоустройству участка.
Ранее сообщалось, что левый берег Дона отдадут под еще два микрорайона на 30 тысяч жителей.