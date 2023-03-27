rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Власти изъяли у депутата землю рядом с пляжем Ростовского моря

27 марта 2023, 11:59
Фото: donland.ru
Власти изъяли у депутата землю рядом с пляжем Ростовского моря
Власти Ростова расторгли договор об аренде двух гектаров земли в водоохранной зоне с депутатом Тиграном Алексаньяном, пишут СМИ.

Администрация Ростова расторгла договор об аренде двух гектаров земли вдоль пляжа Ростовского моря с депутатом Тиграном Алексаньяном. Документ между властями и парламентарием был подписан 5 декабря прошлого года и должен был действовать 49 лет. Однако его расторгли уже 22 декабря того же года.

Участок, о котором идет речь, находится в водоохранной зоне Ростовского лесничества. Там расположены защитные насаждения. Как пишет Ro.Today, Алексаньян получил его в результате торгов и обязывался платить за аренду земли всего лишь 206 тысяч рублей в год. Депутат планировал вести на участке рекреационную деятельность.

Ростовская область выставила на торги участок месторождения песчаников за 5,2 млн руб
Узнать подробнее

Администрация уточнила, что договор аренды расторгли «в связи с существенным изменением обстоятельств» по взаимному соглашению сторон. В период действия договора Алексаньян не успел начать какие-либо работы по благоустройству участка.

Ранее сообщалось, что левый берег Дона отдадут под еще два микрорайона на 30 тысяч жителей.

Читайте также:
Власти Ростова выставили на торги участок с постройкой, которую придется снестиХудожница Олеся Майдибор распланирует участок рядом с Темерницкой рощей в РостовеВласти Ростовской области отсудили участок старого аэропорта у структуры Вексельберга
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области жителям рассказали о быстрых скорых и возрождении вытрезвителей
Сегодня, 14:41
Ростовский депутат Бородай объяснил, почему Зеленский тянет с контранступлением
Сегодня, 15:18
Футбольное поле на «Ростов-Арене» засеют за 1,3 млн рублей
Сегодня, 13:20
На камеры видеонаблюдения и светофоры в Ростовской области потратят 530 млн рублей
Сегодня, 11:57
Концерт украинской певицы Ани Лорак все-таки отменили в Ростове
Сегодня, 11:37