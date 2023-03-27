Врач назвала три самых вредных продукта для желудка

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Особенно опасна для органа пищеварения газированная вода. Об этом информирует NEWS.ru.
По словам специалиста, жирное мясо содержит множество канцерогенов и прочих вредных веществ. Они мешают усвоению продуктов в желудке и наносят вред всему организму.
Также желудку вредя копченое жирное мясо и колбасные изделия. Это тяжелая пища содержащая немало неполезных добавок и канцерогенов, пояснила врач.
Чиркова добавила, что крепкий алкоголь приводит к ожогам слизистой оболочки. Сладости вызывают брожение и вздутие живота, замедляя процесс пищеварения. Сладкая газировка вредна еще и из-за пузырьков углекислого газа.