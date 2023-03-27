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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Врач назвала три самых вредных продукта для желудка

27 марта 2023, 12:29
Терапевт Ольга Чиркова сообщила, что самыми вредными продуктами для желудка являются жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты.

Особенно опасна для органа пищеварения газированная вода. Об этом информирует NEWS.ru.

По словам специалиста, жирное мясо содержит множество канцерогенов и прочих вредных веществ. Они мешают усвоению продуктов в желудке и наносят вред всему организму.

Также желудку вредя копченое жирное мясо и колбасные изделия. Это тяжелая пища содержащая немало неполезных добавок и канцерогенов, пояснила врач.

Чиркова добавила, что крепкий алкоголь приводит к ожогам слизистой оболочки. Сладости вызывают брожение и вздутие живота, замедляя процесс пищеварения. Сладкая газировка вредна еще и из-за пузырьков углекислого газа.

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