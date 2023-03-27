«ЮгСтройИнвест» открыл продажи в уникальном доме Park Resident в «Левобережье»

«Когда мы объявили о старте проекта „Левобережье“, то увидели большой интерес именно к этому дому. Он находится рядом с уникальным парком, которому нет аналогов в Ростове-на-Дону. Прямо у дома находится вся необходимая инфраструктура, а из окон открываются замечательные виды на Дон. Мы создаем все условия, чтобы жизнь в наших микрорайонах была комфортной, уютной и счастливой», — подчеркнула руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест-Дон» Виктория Рябикина.