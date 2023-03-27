«ЮгСтройИнвест» открыл продажи в уникальном доме Park Resident в «Левобережье»

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Главной целью масштабного инвестиционного проекта «Левобережье» является объединение жилого квартала и уникального парка, который возводится с нуля. Эту идею в полной мере воплощает новый дом Park Resident.
«Когда мы объявили о старте проекта „Левобережье“, то увидели большой интерес именно к этому дому. Он находится рядом с уникальным парком, которому нет аналогов в Ростове-на-Дону. Прямо у дома находится вся необходимая инфраструктура, а из окон открываются замечательные виды на Дон. Мы создаем все условия, чтобы жизнь в наших микрорайонах была комфортной, уютной и счастливой», — подчеркнула руководитель отдела продаж «ЮгСтройИнвест-Дон» Виктория Рябикина.
От лица генерального директора Юрия Иванова и всего коллектива «ЮгСтройИнвест» она выразила слова благодарности дольщикам за оказанное доверие.
Неподалёку от дома Park Resident раскинется парк, строительство которого ведёт группа компаний «ЮгСтройИнвест». Это один из самых амбициозных проектов Ростова-на-Дону. Не вызывает сомнений, что он станет главной точкой притяжения горожан и туристов. Так, на его территории появятся футбольное поле, скейт-парк, памп-трек и роллердром и другие зоны для активного отдыха. В зимнее время посетителям парка будут доступны занятия зимними видами спорта благодаря вместительному ледовому дворцу, рассчитанному на 4500 мест.
Сердцем природной части парка станет искусственное озеро, вдоль которого будут проложены пешеходные мостики, где горожане и гости донской столицы смогут отдохнуть в тени деревьев и насладиться природой.
Новый парк будет открыт для всех ростовчан, однако жители дома Park Resident получат отдельный вход. Ещё одна особенность дома — панорамные виды на реку Дон, «Ростов Арену», новый парк и правый берег столицы Юга России.
Двор Park Resident будет закрыт для автомобилей, поэтому жители смогут спокойно отпустить ребенка поиграть на детской или спортивной площадке. Поблизости от дома расположатся два детских сада, большая школа и поликлиника. Ранее было объявлено о начале строительства первого дошкольного учреждения с ясельными группами на 200 мест.
Сегодня в квартале строится четыре дома, первый из них будет сдан в августе 2023 года. Застройщик предлагает в квартале «Левобережье» уникальные условия, поэтому квартал получил положительную оценку жюри федеральной премии Urban Awards как самый ожидаемый жилой комплекс Ростова-на-Дону.
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