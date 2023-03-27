В Азовском районе отремонтируют 17 километров дороги к трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что власти планируют привести в порядок 17 километров трассы «Кугей — Новомирский — Гусарева Балка — до магистрали „Дон“». На эти работы выделили более 1,1 миллиарда рублей.
И вот донской Минтранс сообщил о том, что капремонт на трассе начнут в апреле текущего года, чтобы сдать объект в конце октября 2025 года. В ходе ремонта подрядчик заменит дорожную одежду, устроит подъезды к домовладениям в населенных пунктах, укрепит обочины, заменит дорожные знаки, барьеры и проведет множество других видов работ.
Власти отмечают, что благоустройство и ремонт трассы имеют высокое социальное значение, поскольку эта автодорога является единственным транспортным объектом, связывающим поселки Солнечный, Новомирский, Мечетный с хуторами Калиновкой, Гусаревой Балкой, Большевиком и районными и областными центрами.
Ранее в Ростовской области пообещали до конца лета отремонтировать трассу «Чалтырь — Большие Салы».