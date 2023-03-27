В Азовском районе отремонтируют 17 километров дороги к трассе М-4 «Дон»

И вот донской Минтранс сообщил о том, что капремонт на трассе начнут в апреле текущего года, чтобы сдать объект в конце октября 2025 года. В ходе ремонта подрядчик заменит дорожную одежду, устроит подъезды к домовладениям в населенных пунктах, укрепит обочины, заменит дорожные знаки, барьеры и проведет множество других видов работ.