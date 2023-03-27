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За 1 млрд рублей отремонтируют в Ростовской области 17 км дороги к трассе М-4 «Дон»

27 марта 2023, 06:33
Фото: donland.ru
В Азовском районе отремонтируют 17 километров дороги к трассе М-4 «Дон»
В Азовском районе Ростовской области проведут капремонт автодороги «с. Кугей — с. Гусарева Балка» до магистрали М-4 «Дон», об этом объявила пресс-служба донского Минтранспорта.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что власти планируют привести в порядок 17 километров трассы «Кугей — Новомирский — Гусарева Балка — до магистрали „Дон“». На эти работы выделили более 1,1 миллиарда рублей.

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И вот донской Минтранс сообщил о том, что капремонт на трассе начнут в апреле текущего года, чтобы сдать объект в конце октября 2025 года. В ходе ремонта подрядчик заменит дорожную одежду, устроит подъезды к домовладениям в населенных пунктах, укрепит обочины, заменит дорожные знаки, барьеры и проведет множество других видов работ.

Власти отмечают, что благоустройство и ремонт трассы имеют высокое социальное значение, поскольку эта автодорога является единственным транспортным объектом, связывающим поселки Солнечный, Новомирский, Мечетный с хуторами Калиновкой, Гусаревой Балкой, Большевиком и районными и областными центрами.

Ранее в Ростовской области пообещали до конца лета отремонтировать трассу «Чалтырь — Большие Салы».

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